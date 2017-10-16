TOFAŞ, Gran Canaria'yı konuk edecek

7Days EuroCup'ta ikinci hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. D Grubu'nda ilk sınavına Ratiopharm Ulm deplasmanında çıkan ve galibiyeti kaçırdığı mücadelede Almanya'dan 83-73'lük yenilgiyle dönen TOFAŞ, yarın taraftarı önünde İspanyol temsilcisi Herbalife Gran Canaria'yı ağırlayacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde aldığı Muratbey Uşak galibiyetiyle lider durumda bulunan mavi-yeşilliler, EuroCup'ta ilk haftada evinde Rus temsilcisi Zenit St. Petersburg'u 97-87 yenerek liderlik koltuğuna oturan Gran Canaria önünde Avrupa'da bu sezonki ilk galibiyetini arayacak.



Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Fransa'dan Joseph Bissang, Slovenya'dan Mario Majkic ve Almanya'dan Moritz Reiter hakem üçlüsü yönetecek.



'BASKETBUS' İLE HAYDİ MAÇA!'

Basketbol severlerin Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu'na ulaşımını sağlayacak olan 'Basketbus', Herbalife Gran Canaria maçında da hizmet verecek. Darüşşafaka Basketbol karşılaşmasıyla uygulamaya geçen Basketbus, BursaRay'ın Organize Sanayi ve Nilüfer istasyonlarından TOFAŞ Spor Salonu'na taraftarların daha rahat bir şekilde salona ulaşımını sağlacak. Özel olarak tasarlanan otobüsler, TOFAŞ'ın her iç saha maçı öncesi ve sonrasında mavi-yeşilli taraftarlara hizmet verecek. Basketbus, Gran Canaria karşılaşması öncesi ilk seferlerini saat 18.30'da istasyonlardan gerçekleştirecek.