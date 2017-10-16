"Sezona iyi başladık"
Yeşilgiresun Belediyespor Başkan Vekili Güneş: "İkide iki yaptık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz"
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, ilk iki haftada alınan galibiyetlerle sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Güneş, yaptığı açıklamada, Muratbey Uşak'ın ardından İstanbul deplasmanında Beşiktaş Sompo Japan karşısında da parkeden galip ayrıldıklarını anımsattı. Sezona önemli başarılara imza atma hedefiyle girdiklerini vurgulayan Güneş, aldıkları galibiyetlerle tüm basketbol kamuoyunun dikkatini çektiklerini dile getirdi.
Galibiyet serisini 22 Ekim Pazar günü evlerinde oynayacakları Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçını da kazanarak devam ettirmek istediklerini belirten Güneş, "Sezona iyi başladık. İkide iki yaptık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Pazar günü evimizde konuk edeceğimiz rakibimizi mağlup ederek parkeden mutlu ayrılan taraf biz olacağız." dedi.
Güneş, kadrolarına bir yabancı oyuncu daha katmayı arzu ettiklerini kaydederek, "Arayışlarımız devam ediyor. Bütçemize uygun, takıma ciddi katkı sunacak bir isimle anlaşmak istiyoruz. Hata yapmamak adına aceleci davranmıyoruz." diye konuştu.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:15
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Beş aday var
Toplam 28
Yorum
Şevket CAN Bunlar mı TS Çalşıtıracak Başkan sen en iyisi İstifa et TS verdiğin zarar zaten TS sınırlarını çok aştı TS kulübünü borç batağına ittin.
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 1
Yorum
ŞERİF Bu aşamadan sonra kesinlikle yabancı hoca olmamalı. Bence 1.tercih Fatih Terim, 2.Tercih Giray Bulak olmalı.Ama kesin yerli olmalı...
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Giuliano'dan derbi mesajı
Toplam 8
Yorum
emailsiz "Galatasaray maçı için taraftarlarımızın duygularının nasıl olduğunu biliyoruz. İyi bir görüntüyle istediğimizi almak istiyoruz.." İnşallah canım ya :) ama çok zor GS bu taktik maktik yok BAM BAM BAM!
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