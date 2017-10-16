Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yeşilgiresun Belediyespor'un kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, ilk iki haftada alınan galibiyetlerle sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Güneş, yaptığı açıklamada, Muratbey Uşak'ın ardından İstanbul deplasmanında Beşiktaş Sompo Japan karşısında da parkeden galip ayrıldıklarını anımsattı. Sezona önemli başarılara imza atma hedefiyle girdiklerini vurgulayan Güneş, aldıkları galibiyetlerle tüm basketbol kamuoyunun dikkatini çektiklerini dile getirdi.

Galibiyet serisini 22 Ekim Pazar günü evlerinde oynayacakları Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçını da kazanarak devam ettirmek istediklerini belirten Güneş, "Sezona iyi başladık. İkide iki yaptık, bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Pazar günü evimizde konuk edeceğimiz rakibimizi mağlup ederek parkeden mutlu ayrılan taraf biz olacağız." dedi.

Güneş, kadrolarına bir yabancı oyuncu daha katmayı arzu ettiklerini kaydederek, "Arayışlarımız devam ediyor. Bütçemize uygun, takıma ciddi katkı sunacak bir isimle anlaşmak istiyoruz. Hata yapmamak adına aceleci davranmıyoruz." diye konuştu.