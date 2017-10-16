 Sakarya güldü: 87-82 – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    16 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Sakarya güldü: 87-82

    Sakarya güldü: 87-82
    TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Sakarya Basket, ilk maçında Trabzonspor'u 87-82 yendi. Ligedki diğer sonuçlar şu şekilde : Beşiktaş SP-Yeşilgiresun Bld.: 91-94, G.Antep-P.Karşıyaka: 74-73, İstanbul BB -B.Çekmece: 82-70, M.Uşak- TO FAŞ : 73-86, Darüşşafaka-G.Saray OB : 69-67, A.Efes-F.Bahçe Doğuş: 84-80
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:04
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sakarya güldü: 87-82 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.