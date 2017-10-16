Sakarya güldü: 87-82
TAHİNCİOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Sakarya Basket, ilk maçında Trabzonspor'u 87-82 yendi. Ligedki diğer sonuçlar şu şekilde : Beşiktaş SP-Yeşilgiresun Bld.: 91-94, G.Antep-P.Karşıyaka: 74-73, İstanbul BB -B.Çekmece: 82-70, M.Uşak- TO FAŞ : 73-86, Darüşşafaka-G.Saray OB : 69-67, A.Efes-F.Bahçe Doğuş: 84-80
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:04
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