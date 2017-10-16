Eskişehir 'Basket'i sevdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Eskişehir Basket, ilk 2 maçından da galip ayrılarak ligde ikinci sıraya yükseldi.
İLK DEPLASMANDA GALİBİYET
Ligde yeni olmasına rağmen başarılı bir grafik çizen Eskişehir Basket, ligdeki ilk deplasman maçında galip gelmeyi başardı. Potanın Şimşekleri Banvit'i seyircisi önünde 58-55'lik skorla yenerek ligde 2'de 2 yaptı. Geçen sezon Süper Lig'i 5'inci basamakta bitiren ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 14 galibiyet alarak final oynayan Banvit galibiyeti, taraftar tarafından da sevinçle karşılandı. Bu sonuçla 2'de 2 yaparak puanını 4'e yükselten Siyah Kırmızılı ekip, ligde 2'nci basamağa yerleşmiş oldu. Ligin liderlik koltuğunda ise Darüşşafaka ve Muratbey Uşak galibiyetleriyle Tofaş bulunuyor.
OYUNCULAR DA LİG LİDERLERİ ARASINDA
Eskişehir Basket'in yeni transferleri de takımla uyumunu yakalamış durumda. Sezon başında Rusya'nın Khimki takımından transfer edilen ve hareketleriyle hem takım arkadaşlarının hem de taraftarın sevgisini kazanan Earl Jerrod Rowland, ilk iki maçta rakip potalara toplam 39 sayı bıraktı. Ortalama 19,5 sayıyla oynayan başarılı oyuncu, 'Ortalama Sayı İlk 20' kategorisinde 5'inci sırada yer alıyor. Yeni transferlerden Jeffrey Curtis Ayres de, iki maçında toplam 20 ribaund alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:58
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 22
Yorum
Ekrem UZUN Yıllardır söylüyordum, bu gizli Fenerli Ersun ile bu iş gitmez. Bu adam bugüne kadar sahaya hiç bir zaman doğru 11 ile çıkmadı.
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 1
Yorum
memoli Banko GS kazanır FB nin %1 sansı yok
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Orman: "Cezalarını çekecekler"
Toplam 11
Yorum
arsen l. İlk yarı bitmeden BJK Başakşehir ve Akhisar dan biri lider olur.
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