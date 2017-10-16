 Eskişehir 'Basket'i sevdi – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Eskişehir 'Basket'i sevdi

    Eskişehir 'Basket'i sevdi

    'nin yeni ekiplerinden , ilk 2 maçından da galip ayrılarak ligde ikinci sıraya yükseldi.

    Basketbol Süper Ligi'nin ilk 2 haftasında topladığı 4 puanla ikinci sıraya yerleşen Eskişehir temsilcisinde moraller yerinde. Ligin ilk haftasında ayağının tozuyla çıktığı parkede, kendi evinde İstanbul BBSK ile karşılaşan Eskişehir temsilcisi, rakibini 80-76'lık skorla mağlup etmişti. Taraftarı önünde ilk randevusunu başarıyla geçen Siyah Kırmızılı ekip, deplasmanda da kayıp vermedi.

    İLK DEPLASMANDA GALİBİYET
    Ligde yeni olmasına rağmen başarılı bir grafik çizen , ligdeki ilk deplasman maçında galip gelmeyi başardı. Potanın Şimşekleri Banvit'i seyircisi önünde 58-55'lik skorla yenerek ligde 2'de 2 yaptı. Geçen sezon Süper Lig'i 5'inci basamakta bitiren ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 14 galibiyet alarak final oynayan Banvit galibiyeti, taraftar tarafından da sevinçle karşılandı. Bu sonuçla 2'de 2 yaparak puanını 4'e yükselten Siyah Kırmızılı ekip, ligde 2'nci basamağa yerleşmiş oldu. Ligin liderlik koltuğunda ise Darüşşafaka ve Muratbey Uşak galibiyetleriyle Tofaş bulunuyor.

    OYUNCULAR DA LİG LİDERLERİ ARASINDA
    Eskişehir Basket'in yeni transferleri de takımla uyumunu yakalamış durumda. Sezon başında Rusya'nın Khimki takımından transfer edilen ve hareketleriyle hem takım arkadaşlarının hem de taraftarın sevgisini kazanan Earl Jerrod Rowland, ilk iki maçta rakip potalara toplam 39 sayı bıraktı. Ortalama 19,5 sayıyla oynayan başarılı oyuncu, 'Ortalama Sayı İlk 20' kategorisinde 5'inci sırada yer alıyor. Yeni transferlerden Jeffrey Curtis Ayres de, iki maçında toplam 20 ribaund alarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:58
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