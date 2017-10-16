 Derbi Anadolu’nun – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Derbi Anadolu’nun

    Derbi Anadolu’nun

    Anadolu Efes, McCollum’un 29 sayı atarak yıldızlaştığı maçta Fenerbahçe Doğuş’u devirdi. Efes bu sezonki ilk galibiyetini, Fener ise ilk yenilgisini aldı

    Anadolu Efes, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2. haftasında F.Bahçe Doğuş'u 84-80 yendi. Melih ve Thompson'ın sayıları ile maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler, ilk çeyreği 19-18 önde geçti. İkinci periyodun başında Doğuş ve Ledo ile dış atışlardan sayılar bulan Anadolu Efes ise skor üstünlüğünü ele geçirip devreye 45-40 önde girdi. Efes, 3. çeyrekte de McCollum'un basketleriyle farkı çift haneli sayılara çıkarsa da oyundan kopmayan F.Bahçe, son periyotta Vesely ve Wanameker'la farkı eritti. Fakat ev sahibi ekip, Dunston ile pota altında bulduğu basketlerle kazandı. Böylece Efes, ilk galibiyeti, Fener ilk yenilgiyi aldı.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:10
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