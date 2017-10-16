Beşiktaş Sompo Japan, Belçika deplasmanında
Siyah-beyazlı basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Belçika'nın Oostende ekibine konuk olacak.
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Belçika'nın Oostende ekibiyle karşı karşıya gelecek. Oostende kentindeki Versluys Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.
Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında İtalya'nın Sidigas Avellino ekibine 86-80 mağlup olurken, Oostende ise ilk müsabakasında Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 74-66 yendi.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:26
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İşte size fırsat
Toplam 5
Yorum
BEŞİKTAŞ inişler çıkışlar olacaktır arkadaşlar bunlar gayet normal böyle eleştirmek yerine takıma sahip çıkın ! inşallah 1 veya 3 puanla döneriz...
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Ne yaptın Durica!
Toplam 4
Yorum
kadir FUTBOLCU FALAN OLMAZ BUNDAN. DÜZ DABAN ANCA DELİ GİBİ SAĞA SOLA DALIYOR AYAKTA BİLE DURAMIYOR.
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Aykut Kocaman'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 14
Yorum
Taner39 Normal olan bir şey var.Fenerbahçe Galatasarayı her zaman her yerde yener.Onun için Fenerbahçe rahat kazanıp döner.G.Saray düşünsün.
Beşiktaş Sompo Japan, Belçika deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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