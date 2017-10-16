 Beşiktaş Sompo Japan, Belçika deplasmanında – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    , Belçika deplasmanında

    Beşiktaş Sompo Japan, Belçika deplasmanında

    Siyah-beyazlı basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci maçında yarın Belçika'nın Oostende ekibine konuk olacak.

    Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında yarın deplasmanda Belçika'nın Oostende ekibiyle karşı karşıya gelecek. Oostende kentindeki Versluys Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

    Siyah-beyazlı takım, gruptaki ilk maçında İtalya'nın Sidigas Avellino ekibine 86-80 mağlup olurken, Oostende ise ilk müsabakasında Alman temsilcisi Telekom Baskets Bonn'u 74-66 yendi.

    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:26
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