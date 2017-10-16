 AGÜ Spor, Sleza Wroclaw’ı Konuk Ediyor – Fotomaç – 16 Ekim 2017 ;
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    16 Ekim 2017, Pazartesi
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    Spor, Sleza Wroclaw’ı Konuk Ediyor

    AGÜ Spor, Sleza Wroclaw’ı Konuk Ediyor

    Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ( Spor), 2017-2018 sezonu E Grubu ikinci maçında Polonya ekibi Sleza Wroclaw’ı konuk edecek

    Kayseri ekibi bu sezon sahasındaki ilk Avrupa Kupası maçına çıkarken aynı zamanda grup aşamasındaki ilk galibiyetini de elde etmeye çalışacak. Karşılaşma 18 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'da Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak.
    1. 16 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:07
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