AGÜ Spor, Sleza Wroclaw’ı Konuk Ediyor
Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), 2017-2018 sezonu EuroCup Women E Grubu ikinci maçında Polonya ekibi Sleza Wroclaw’ı konuk edecek
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:07
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Kendisine oynuyor
Toplam 14
Yorum
Murat Nihayet bu söz konusu oldu... Bir frikik atacak diye 90 dakika katlanılıyor bu adama... ne pres, ne top kapma hiçbirşey yok...
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Kendisine oynuyor
Toplam 14
Yorum
Fbli Gitmek isteyen adamı zorla burda tutarsan sonuç bu fiko herseyi bildiğini sanıyor
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Mehmet Ekici şoku!
Toplam 2
Yorum
Cenk Ne oynadında 2.derece yırtık oluştu,yatmaya mı geldin sen bize,zaten geçen sezon yarım devre oynamadın hiçmi bakmadın kendine be kardeşim
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