AGÜ Spor, Sleza Wroclaw’ı Konuk Ediyor

Abdullah Gül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü (AGÜ Spor), 2017-2018 sezonu EuroCup Women E Grubu ikinci maçında Polonya ekibi Sleza Wroclaw’ı konuk edecek

Kayseri ekibi bu sezon sahasındaki ilk Avrupa Kupası maçına çıkarken aynı zamanda grup aşamasındaki ilk galibiyetini de elde etmeye çalışacak. Karşılaşma 18 Ekim Çarşamba günü saat 18.00'da Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi'nde oynanacak.