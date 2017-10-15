 Kartal bu kez kayıp: 91-94 – Fotomaç – 15 Ekim 2017 ;
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    15 Ekim 2017, Pazar
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    Kartal bu kez kayıp: 91-94

    Kartal bu kez kayıp: 91-94
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Yeşilgiresun, uzatmaya giden maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı 94-91 yendi. Diğer sonuçlar: Gaziantep Basket-Karşıyaka: 74-73, İstanbul-Büyükçekmece: 82-70. BUGÜN: 13.00 Sakarya- Trabzon, 15.15 D.Şafaka-G.Saray, 17.00 A.Efes-Fenerbahçe, 19.30 Banvit-Eskişehir.
    1. 15 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:48
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