Muratbey Uşak, Ofoegbu ile anlaştı
Muratbey Uşak kadrosuna Ikechukwu Justin Ofoegbu’u dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, yaşanan bu sakatlıklar üzerine acil oyuncu arayışına girildiği ve geçen sezon ligden düşen Best Balıkesir'de forma giyen Ikechukwu Justin Ofoegbu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi. Ofoegbu'nun işlemlerinin yetişmesi durumunda hafta sonu Uşak'ta oynanacak TOFAŞ maçında sahada yer alacağı kaydedildi.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:06
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Toplam 1
Yorum
oynayamıyor atletico madrid de olduğu gibi futbolcuların kiloları sürekli denetim altında tutulmalı ! kilo alan rejime sokulmalı ! arda kilo aldımı
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Toplam 3
Yorum
seda belliki sen benden bi habersin,bellimi olur belki cok iyi olurdu senin icin ama cleveland ayricaliklidir,yalniz cabuk unutuolar bazi seyleri
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Toplam 49
Yorum
BEŞİKTAŞ bunu yorumu ancak futbol fakiri birisi veya bjk nefreti olan birisi söylerdi bence ikisi de var sende ! o yüzden farkı asla anlamayacaksın !
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