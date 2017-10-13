 Muratbey Uşak, Ofoegbu ile anlaştı – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Muratbey Uşak, Ofoegbu ile anlaştı

    Muratbey Uşak, Ofoegbu ile anlaştı

    Muratbey Uşak kadrosuna Ikechukwu Justin Ofoegbu’u dahil etti.

    Tahincioğlu Süper Ligi ekibi Muratbey Uşak ligde 5. sezonunu geçirirken, iddialı hazırlandıkları yeni sezona talihsiz sakatlıklarla başladı. Ayak bileğinden sakatlanan Richard Solomon bugün ameliyat olacak ve yaklaşık 3 ay parkeden uzak kalacak. Diğer taraftan Giresun'da hafta sonu oynanan ligin ilk maçında da Miles'in sakatlığı nüks edince Uşak ekibinin önemli iki uzunu takımdan ayrı kalmış oldu.

    Kulüpten yapılan açıklamada, yaşanan bu sakatlıklar üzerine acil oyuncu arayışına girildiği ve geçen sezon ligden düşen Best Balıkesir'de forma giyen Ikechukwu Justin Ofoegbu ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı bildirildi. Ofoegbu'nun işlemlerinin yetişmesi durumunda hafta sonu Uşak'ta oynanacak TOFAŞ maçında sahada yer alacağı kaydedildi.
    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:06
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