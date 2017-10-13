Beşiktaş Mogaz'ın konuğu Motor Zaporozhye
Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Ukrayna temsilcisi Motor Zaporozhye ile karşılaşacak.
Grubunda yaptığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Motor Zaporozhye'yi mağlup ederek 3. galibiyetine ulaşmak için sahaya çıkacak.
VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting CP'ye evinde 30-26 yenilen Beşiktaş Mogaz, ardından üst üste iki deplasman mücadelesinde Makedonya'nın Metalurg ekibini 31-27 ve Rusya'nın Chekhovskie Medvedi takımını 29-27 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, gruptaki dördüncü karşılaşmasında ise konuk ettiği Fransız temsilcisi Montpellier'ye 36-32 mağlup oldu.
Beşiktaş Mogaz, geride kalan 4 haftada topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor.
Beşiktaş Mogaz ile Motor Zaporozhye arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.00'da Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak.
- 13 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:06
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Toplam 9
Yorum
ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ ŞENOL GÜNEŞ?
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Yönetim ikiye bölündü, Cenk ise...
Toplam 14
Yorum
eraycan zaten sezon sonu satılacak kalmalı kesinlikle yanına bir yerli bir yabancı golcü şart negrado durmu göre gidecek oynarsa kalacak
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Onur: Asla yalnız bırakamam
Toplam 1
Yorum
baksoy Sakat sakat kalede yer alacağına iyileş de ondan sonra oyna , zaman dökülüyorsun birde sakat sakat oynarsan vay takımın haline ?
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