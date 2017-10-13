Beşiktaş Mogaz'ın konuğu Motor Zaporozhye

Grubunda yaptığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Motor Zaporozhye'yi mağlup ederek 3. galibiyetine ulaşmak için sahaya çıkacak.

VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting CP'ye evinde 30-26 yenilen Beşiktaş Mogaz, ardından üst üste iki deplasman mücadelesinde Makedonya'nın Metalurg ekibini 31-27 ve Rusya'nın Chekhovskie Medvedi takımını 29-27 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, gruptaki dördüncü karşılaşmasında ise konuk ettiği Fransız temsilcisi Montpellier'ye 36-32 mağlup oldu.

Beşiktaş Mogaz, geride kalan 4 haftada topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor.

Beşiktaş Mogaz ile Motor Zaporozhye arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.00'da Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak.