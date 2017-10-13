 Beşiktaş Mogaz'ın konuğu Motor Zaporozhye – Fotomaç – 13 Ekim 2017 ;
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    13 Ekim 2017, Cuma
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    Beşiktaş Mogaz'ın konuğu Motor Zaporozhye

    Beşiktaş Mogaz'ın konuğu Motor Zaporozhye

    Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde D Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Ukrayna temsilcisi Motor Zaporozhye ile karşılaşacak.

    Grubunda yaptığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, Motor Zaporozhye'yi mağlup ederek 3. galibiyetine ulaşmak için sahaya çıkacak.

    VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Portekiz temsilcisi Sporting CP'ye evinde 30-26 yenilen Beşiktaş Mogaz, ardından üst üste iki deplasman mücadelesinde Makedonya'nın Metalurg ekibini 31-27 ve Rusya'nın Chekhovskie Medvedi takımını 29-27 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, gruptaki dördüncü karşılaşmasında ise konuk ettiği Fransız temsilcisi Montpellier'ye 36-32 mağlup oldu.

    Beşiktaş Mogaz, geride kalan 4 haftada topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor.

    Beşiktaş Mogaz ile Motor Zaporozhye arasındaki karşılaşma, yarın saat 16.00'da Kocaeli Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda oynanacak.

    1. 13 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:06
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