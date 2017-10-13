Basketbol'da haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:



TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ



Yarın:

13.00 Beşiktaş Sompo Japan-Yeşilgiresun Belediyespor (BJK Akatlar)

15.15 Gaziantep Basketbol-Pınar Karşıyaka (Karataş Şahinbey)

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Cebeci)

20.15 Muratbey Uşak-TOFAŞ (Uşak Üniversitesi)

15 Ekim Pazar:

13.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Trabzonspor (Sakarya)

15.15 Darüşşafaka-Galatasaray Odeabank (Volkswagen Arena)

17.00 Anadolu Efes-Fenerbahçe Doğuş (Sinan Erdem)

19.30 Banvit-Eskişehir Basket (Banvit Kara Ali Acar)



BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Adana ASKİ (M.Sait Zarifoğlu)

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe (Edip Buran)

16.00 Bornova Beckerspor-Galatasaray (Bornova Atatürk)

16.30 Yakın Doğu Üniversitesi-Çukurova Basketbol (Caferağa)

15 Ekim Pazar:

16.00 İstanbul Üniversitesi-Abdullah Gül Üniversitesi (Prof. Dr. Turgay Atasü)

16.30 Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ (Antakya)

17.00 Beşiktaş-Canik Belediyespor (BJK Akatlar)



TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Yarın:

13.30 Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor (Caferağa)

15.00 İstanbulspor Beylikdüzü-Bandırma Kırmızı (Gazanfer Bilge)

16.00 Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Petkimspor (Ankara)

16.00 Türk Telekom-Samsun Büyükşehir Anakent (TOBB ETÜ)

16.00 Karesispor-Afyon Belediyespor (Kurtdereli)

17.00 Antalyaspor-Bakırköy Basket (Antalya)

18.00 Akhisar Belediyespor-Ankara DSİ (Akhisar Belediye)

18.00 Bursaspor Durmazlar-Düzce Belediyespor (Bursa Atatürk)

15 Ekim Pazar:

16.00 Selçuklu Belediyespor-Yalova Group Belediyespor (Selçuklu Belediye)