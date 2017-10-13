''Basketbola yeni başlamış gibiyim''

Geçen sezon Darüşşafaka Basketbol'da ağır bir sakatlık yaşayan ve yaklaşık 6 ay sahalardan uzak kalan Semih Erden, bireysel olarak çalışmalarını sürdürürken bir yandan da kulüplerin transfer tekliflerini değerlendiriyor.

Yaşadığı uzun sakatlığa rağmen tek başına çalışarak Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden milli takımın kadrosuna girmeyi başaran ve ortaya koyduğu performansla dikkati çeken Semih, yaptığı açıklamada, "Kariyerimin en güzel dönemlerinden birindeyim. 5-6 sene daha oynayabilirim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Basketbolu uzun yıllardır oynuyorum ama sanki yeni başlamış gibiyim." diye konuştu.

Milli takımda forma giyerken yeni başlayan bir oyuncunun duygularını hissettiğini vurgulayan Semih, "Transfer olacağım takımda da bunu yaşayacağım. Benim için her sene bir sınav. Bu sezon da bir şeyleri ispatlama sezonum. Milli takımda başladım, imza atacağım takımda da ispatlayacağım şeyler olacak." ifadelerini kullandı.



"DAHA KUVVETLİ DÖNMEK İÇİN ÖZEL ANTRENMAN YAPIYORUM"

Henüz bir takımla anlaşmamasına rağmen günde 4-5 saat özel antrenmanla hazırlıklarını sürdüren milli basketbolcu, çalışmalarının iyi gittiğini anlatarak şunları söyledi:

"Herhangi bir takımla anlaşmış değilim, bundan dolayı da özel programım var. Her gün yaklaşık 4-5 saat antrenman yapıyorum. Hem eksiklerimi tamamlamak için hem daha kuvvetli dönmek için özel antrenman yapıyorum. Yaklaşık 2-3 haftadan beri böyle, yoğun bir tempom var. Sakatlığı geçen sezon yaşadım. Çok şükür iyi bir şekilde atlattım, iyi şekilde döndüm. Bunu da milli takımda oynadığım maçlarda gösterdiğime inanıyorum. Şu an için sorun yok hatta daha iyiyim diyebilirim."

Zoru seven bir oyuncu olduğunu dile getiren Semih, "Hayatım boyunca kendi adıma koyduğum bazı hedefler vardı. Önemli olan zoru başarmak, zor olan güzeldir. Bunu milli takıma hazırlanırken de dile getiriyordum. Bu doğrultuda çalışıyordum. Bunun perde arkası sabır, azimli çalışmadır. Bunun meyvesini milli takımda yedim." diye konuştu.







"NE ÇEKTİĞİMİ BİR BEN BİLİRİM BİR ALLAH"

Yaşadığı uzun sakatlığa rağmen milli takımda gösterdiği performansla dikkati çeken Semih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli takımdan önceki durumum beni çok düşündürüyordu. Yapamayacağım durumlara gelmiştim ama daha önce çalıştığımın iki katını çalışıyordum. Ne çektiğimi bir ben bilirim bir Allah. Nasıl iyi performans sergileyeceğimi düşünüyordum. Nitekim Allah'ın yardımıyla çok güzel işler yaptım. Hakikaten örneği belki çok azdır. Başka oyuncunun başına geldi mi bilmiyorum, ameliyat olup çok kısa sürede üst performansa çıkmak. Bir kulüple bağlantım yoktu, bunu yalnız yapmak tamamen içimdeki hırstan dolayıdır. Çok şükür başardım. İsmime yakışan şekilde oldu. Bu doğrultuda çalışmaya devam ediyorum."



TRANSFER DURUMU

Semih Erden, yakın zamanda forma giyeceği kulübün belli olacağını aktardı.

Görüştüğü kulüpler konusunda isim vermekten kaçınan milli basketbolcu, "Önümüzdeki günlerde hangi takımda devam edeceğim belli olacak. Şimdilik kendime 5 saat ayırıp 'nasıl daha güçlü Semih Erden'i yaratabilirim' diye düşünüyorum. Takım için bir şey diyemem ama teklifler var. Bunları değerlendirme aşamasındayız. Avrupa'dan birkaç teklif var, Türkiye'den öyle... Bunları bu hafta veya önümüzdeki hafta sonuçlandırarak, sahalara dönüp hem insanların sevdiği Semih Erden'i izletmek hem de özlediğim basketbolu oynamak istiyorum." şeklinde konuştu.



"DAHA İYİ İŞLER BAŞARACAĞIMA EMİNİM"

Semih Erden, "gamsız" olduğu yönünde bir algı oluşturulduğunu ancak kariyeriyle buna en güzel yanıtı verdiğini söyledi.

İnsanların kendisine bir şeyleri yakıştırmayı sevdiğini aktaran Semih, şöyle devam etti:

"Benim de buna zemin hazırladığım olmuştur. Bu ithamlar oluyor ancak neden Semih Erden hala milli takımda; neden kariyerinde NBA, dünya ikinciliği, Avrupa Şampiyonası var, neden genç takımda bir sürü final var. İnsanların görmek istediği bu. Bunlar 5 sene önceki konuşmalar. Hala mırıldanmalar var ama çok şükür benim son 4-5 senedir oynadığım basketbol ortada. Bu süreçler geride kaldı, önüme bakıyorum. Yaptığım işlerle gurur duyuyorum, daha iyi işler başaracağıma eminim. İnsanlar olgunlaşıyor, hayat tarzım da değişiyor. Keyif alan ve keyif veren biriyim. Tribünde insanlar benimle beraber coşuyor, aynı zamanda benimle üzülüyorlar."







"BU SENE MİLLİ TAKIMDA AİLE ORTAMI VARDI"

Avrupa Şampiyonası'nda son 16 turuna yükselen ancak İspanya'ya elenen A Milli Takım'ın performansını değerlendiren Semih, takımda ikinci kaptan olduğunu hatırlatarak, "Bu seneki milli takım sürecim güzel geçti. Çok kaliteli, güzel kardeşlerle beraber olduk. Bu sene milli takımda aile ortamı vardı. Hem Ufuk hocanın yarattığı ortam hem de kaliteli ve düzgün insanlardan oluşan bir takım vardı. Beni hiç yormadılar. Kardeşlerime ne söylediysem dinlediler, yapmaya çalıştılar. Soyunma odasında Furkan Korkmaz ile bir diyaloğum olmuştu. Ona biraz kızmıştım. Kızmamın nedeni onun tamamen neler yapabileceğini bilmek. Ertesi maç 25 sayı attı. Bunu başarmak güzel şey." ifadelerini kullandı.

Sinan Güler ile milli takımdaki oyunculara ağabeylik yapmaya çalıştıklarını belirten Semih Erden, basketbolseverlerin kendilerine verdiği destek konusunda şunları söyledi:

"İnsanlar orada bir mücadele görüyor. Bizi sahiplenmelerinin sebebi tamamen mücadeleden. Bizi bırakmadılar. İspanya maçına hasta hasta, 2 serum yiyerek çıktım. Maç sonrası evden çıktığımda insanlar beni görüp ne kadar heyecanlı olduklarını ve alkıştan ellerinin parçalandığını anlatıyorlardı. Bunu parayla satın alamazsınız. Tertemiz duygunun karşılıklı verildiğini anlıyorsun. Ben, Cedi, Furkan, Melih, Sinan ve bütün takım sonuna kadar mücadele ettik. İnsanlar bunu görüp alkışladılar. Konuşulan şey tam tersiydi. Genç ve yeni takım, soru işaretleri vardı. Benim oynamam da soru işaretiydi. Biz bunu lehimize çevirdik, alnımızın akıyla çıktık."



Genç oyuncularla milli takımın önünün açık olduğunu vurgulayan Semih, "Çok iyi teknik ekip bulunuyor. Zaten başkanımızdan en alt kademeye kadar basketbolu A'dan Z'ye kadar bilen bir ekip var. Basketbolu çok yukarılara doğru taşıyacak milli takıma sahibiz. Kaliteli oyuncular var, gelecek oyuncular da olacak. Milli takımın ilerideki dönemlerde oynayacağı basketbol, tamamen kupaya yönelik olacak." değerlendirmesinde bulundu.



NBA KARİYERİ

NBA kariyeriyle ilgili soru üzerine milli basketbolcu, "NBA ile ilgili içimde bir ukde kalmadı. Avrupa Şampiyonası'nda karşılıklı oynadığım takımların beş numaraları NBA oyuncusu. Rusya'da Mozgov, İspanya'da Gasol kardeşler. Baktığınızda hepsiyle aynıyım. İyi oynadığım maçlar var, kötü olduğum maçlar var. İnsanlar bunu söylüyor. Hiçbirinin sayı attığını görmedim. Onlar benden öndeydi, sakatlık durumum olmasa daha iyi oynardım. 'X oyuncu NBA'de oynuyor sen onu bitirdin, düşün o nerede?' bana söylenen bu." diye konuştu.

NBA kariyeri sırasında iki önemli sakatlık yaşadığına dikkati çeken Semih, sözlerini şöyle tamamladı:

"ABD'ye omzumda yırtıkla gittim, elimi kaldıramıyordum. Ona rağmen oynuyordum. Ardından kasık ameliyatı geçirdim. O en kötüsüydü. Hiçbir şekilde hareket edemiyorsunuz. O kadar hızlı oynanan basketbolda bir işe yaramıyorsunuz. Bu yazılmış bir şey, bunun önüne geçemedim. Buraya döndükten sonra inişli çıkışlı grafiğim vardı. Çok şükür onları atlattım. Önümde 5-6 sene bulunuyor. Kafamda 'nasıl daha iyi oynayabilirim' düşüncesi var. Daha iyi çalışıp keyif almak ve insanlara keyifli basketbol izletmek istiyorum."