Son şampiyonun rakibi Malaga

Ve şampiyon parkeye çıkıyor...

Basketbol TH Y Avrupa Ligi'nde geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, 2017-2018'i İspanya'da açacak. Sarı-lacivertli ekip, bu kulvarda sezonun ilk müsabakasını bugün Unicaja Malaga deplasmanında oynayacak. Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Salonu'nda yapılacak müsabaka, 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.



Avrupa'da 438. maçı

F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı, Malaga maçıyla Avrupa'da 438. sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 437 karşılaşmada 242 galibiyet aldı, 195 yenilgi yaşadı. Kanarya, tarihindeki ilk Avrupa maçını 1959-60 sezonunda Bulgar ekibi kademik'e karşı oynayıp kaybetti.



En başarılı Fener

Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı basketbol organizasyonu TH Y Avrupa Ligi'nde Türk takımları arasında tek şampiyonluk sevincini F.Bahçe yaşadı. Türk basketbol tarihine adını yazdıran sarı-lacivertliler, son 3 sezordur da Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi. Organizsayonun bir diğer Türk takımı Anadolu Efes ise 2 kez bu tura adını yazdırabildi.