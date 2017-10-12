Son şampiyonun rakibi Malaga
Ve şampiyon parkeye çıkıyor...
Avrupa'da 438. maçı
F.Bahçe Erkek Basketbol Takımı, Malaga maçıyla Avrupa'da 438. sınavına çıkacak. Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne dek oynadığı 437 karşılaşmada 242 galibiyet aldı, 195 yenilgi yaşadı. Kanarya, tarihindeki ilk Avrupa maçını 1959-60 sezonunda Bulgar ekibi kademik'e karşı oynayıp kaybetti.
En başarılı Fener
Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı basketbol organizasyonu TH Y Avrupa Ligi'nde Türk takımları arasında tek şampiyonluk sevincini F.Bahçe yaşadı. Türk basketbol tarihine adını yazdıran sarı-lacivertliler, son 3 sezordur da Dörtlü Final'e kalma başarısı gösterdi. Organizsayonun bir diğer Türk takımı Anadolu Efes ise 2 kez bu tura adını yazdırabildi.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:01
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DERBİ SAVAŞI
Toplam 7
Yorum
Savas degil seyir show Savas diye diye futboluda nefret tohumlari ile futboluda bitirdiniz guzel bir oyunla hakemin sonuca etki etmedigi bir mucadele olsun
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Aykut Kocaman inadı bıraktı, Giuliano 10 numaraya geçiyor!
Toplam 7
Yorum
bjkli yollar yürümekle aşınmaz. Önce kendi takımınıza bir baksanız iyi futbol oynuyor muyuz diye daha doğru olacak ama nerede o sağduyu?
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Galatasaray, hücum organizasyonu çalıştı
Toplam 1
Yorum
rohagi Ne kulubun evladi ya ?!!! Bedavaya mi oynuyor, birakin bu eski turk filmi repliklerini de bugune donun. Maalesef boyle...
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