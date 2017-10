ABD'li basketbolcular Türkiye'de mutlu!

İki sezondur siyah-kırmızılı takımın formasını giyen Marshall, yaptığı açıklamada, bu sezon ilk hedeflerinin ligde play-off'a kalmak olduğunu kaydetti.

Türkiye'de 2008 yılından beri bulunduğunu anımsatan Marshall, şöyle konuştu:

"Türkiye'yi seviyorum. Eskişehir güzel, öğrenciler ve bizi destekleyen ailelerle dolu. İnsanları çok iyi bir kent. 3-4 yıl daha Türkiye'de kalmak istiyorum. Süper Lig her yıl daha da genişleyip büyüyor. Türkiye'ye ilk geldiğimde televizyonlarda sadece bir maç yayınlanıyordu. Şimdi her hafta her maç yayınlanıyor. Türkiye'de basketbol çok popüler olmaya başladı."



ROWLAND: "TÜRKİYE'DE OLMAYI VE YAŞAMAYI SEVİYORUM"

Daha önce 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Banvit forması da giyen Earl Rowland ise Türkiye'de yeniden basketbol oynamaktan dolayı çok heyecanlı olduğunu söyledi.

Bu hafta deplasmanda eski takımı Banvit'e karşı oynayacaklarını hatırlatan Rowland, "Bu maçta oynamak için hazırım. İki sezon boyunca beni destekleyen taraftarın önünde rakip takımın formasıyla oynamayı dört gözle bekliyorum." dedi.

Rowland, Türk basketbolu ve liginin Avrupa'nın en iyisi olduğunu vurgulayarak, "Eskişehir Basket de büyük hedefleri olan bir takım. Türkiye'de olmayı ve yaşamayı seviyorum. Eskişehir'in bu kadar güzel bir kent olduğunu tahmin etmezdim. Bu kentte yaşamaya başlayınca çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.



BARON: "TÜRK İNSANLARI ÇOK İYİ VE KİBAR"

Sezon başında İspanya'nın UCAM Murcia takımından Eskişehir Basket'e transfer edilen ABD'li oyun kurucu Billy Baron ise Türkiye Basketbol Ligi'nin kalitesine değinerek, daha önce kardeşi Jimmy Baron'un da Mersin Büyükşehir Belediyespor'da oynadığından Türkiye'yi iyi bildiğini belirtti.

Eskişehir Basket formasıyla her maçı kazanmak istediğini anlatan Baron, "Maçlarda iyi oynayıp, play-off'a kalmak istiyorum. Daha sonra yarı final oynayıp, şampiyonluk yaşamayı hedefliyorum. Türkiye'ye ilk kez geldim. Türk insanları çok iyi ve kibar. Restorana gittiğimde bana ve eşime çok iyi davranıyorlar. Şu anda her şey güzel gidiyor. Böyle gideceğini de umuyorum." diye konuştu.