 Sloukas: Obradovic bir dahi – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    : Obradovic bir dahi

    Sloukas: Obradovic bir dahi
    F.BAHÇE Doğuş'un Yunan yıldızı Kostas , Zeljko Obradovic'in bir dahi olduğunu söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Oyuncularına saha içinde ve saha dışında neler söyleyeceğini çok iyi biliyor. Onların ihtiyaçlarını çok iyi anlıyor. O gerçek bir dahi. Basketbolla ilgili olan şeyleri, parkede bırakıyor. Onun için ne söylesem yetersiz. Zaten kupalar benim yerime konuşuyor" dedi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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