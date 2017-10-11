 Philadelphia’ya Furkan yetmedi – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Philadelphia’ya Furkan yetmedi

    Philadelphia’ya Furkan yetmedi
    NBA'DE Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, takımının Boston Celtics'e 113- 96 yenildiği maçta öne çıkan isimlerden oldu. Yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçında 13 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ve 1 top çalmayla oynayan milli basketbolcu, performansıyla tam puan aldı.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:29
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