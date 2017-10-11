Obradovic açık ara önde

Geçen sezonun Fenerbahçe Doğuş'un şampiyon tamamladığı THY Avrupa Ligi'nde heyecan yarın oynanacak maçlarla start alacak. 16 takım içinde en tecrübeli ve başarılı coach olarak sarı-lacivertlilerin çalıştırıcısıön plana çıkıyor. Bu ligde 23. kez mücadele verecek olan Sırp coach, toplam 9 şampiyonluk (5 kez Panathinaikos, 1'er Partizan, Badalona, Real Madrid ve Fenerbahçe) elde etti. Bu sezon'nde boy gösterecek diğer 15 çalıştırıcının ise toplam 4 şampiyonluğu var. Diğer şampiyonlar Xavi Pascual (Panathinaikos), Pablo Laso (Real Madrid), Georgios Bartzokas (Khimki), D.Itoudis (CSKA Moskova).