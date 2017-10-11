Obradovic açık ara önde
Yarın başlayacak THY Avrupa Ligi’nde F.Bahçe’nin dışındaki 15 takımın koçunun 4 şampiyonluğu var. Zeljko Obradovic ise 9 şampiyonlukla göz kamaştırıyor.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:36
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2018 BOMBASI BRAHIMI
Toplam 8
Yorum
UA1903 abi gelirse varya direk alıyorum formasını!!! bjk maçında neydi öyle. kaymakta kaşığı gezdirirmiş gibi adam geçiyor. garryden kat ve kat iyi
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Selçuk İnan sınıfı geçti
Toplam 4
Yorum
cetin 3 topun 2 sini tutturdu diye ? çıkıyor... aldanmayın... bu adam bitmiş artıkın... bizde gözlerimizle izledik... cacık olmaz artıkın bundan
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Penaltı kabusu!
Toplam 3
Yorum
dobra dobra penaltı değildi diyen yok. neden Trabzona es geçilmiyor? aynılarının 2 katını fenerliler yaparken onlara ses yok.
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