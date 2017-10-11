Neymar'dan itiraf: İdolüm Alex
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:22
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 9
Yorum
mERT 20 den fazla eder cenk costa,higain,kain,torres,ve digerleri kadar iyi golcü eksiği ne kendini buralada dahada geliştirir çalışkan oyuncu
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''TÜRK FUTBOL TARİHİNİN 1 NUMARASI''
Toplam 7
Yorum
seda arda gitcekki,barca benden kmisal izlanda onlari ulsun,oysa barca beni kullanmayi bilemedi,izlanda niye nefret enerjisi kullanio sevmiom onl
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HAREKAT BAŞLADI
Toplam 6
Yorum
hakan 20 yılda en ufak bir altyapı projen vizyonun planlaman yok. Sadece günü kurtardın. senin yerinde başkası olsa fb yi uzay takımı yapardı...
Neymar'dan itiraf: İdolüm Alex haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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