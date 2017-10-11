 Kartal’ın rakibi Sidiga Avellino – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Kartal’ın rakibi Sidiga Avellino

    Kartal’ın rakibi Sidiga Avellino
    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Sompo Japan, bugün ilk maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Akatlar'daki maçta İtalyan S.Avellino'yu ağırlayacak. beİN Sports 3'ten yayınlanacak karşılaşma 19.30'da başlayacak. Diğer temsilcimiz Karşıyaka da İtalyan Sassari'ye konuk olacak. 21.30'daki mücadele beİN Sports 3'ten yayınlanacak. ULEB Avrupa Kupası'nda ise D.Şafaka, 21.45'te Fransız Levallois'e konuk olacak. Kadınlar EuroCup'ta ise 18.30'da Mersin Belediyesi, Kosice'yi ağırlayacak.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:27
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