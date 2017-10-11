Justin Doellman, Anadolu Efes'te
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Barcelona'da forma giyen Justin Doellman'ı kadrosuna kattığı duyurdu.
İstanbul ekibi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kosovalı oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Geçtiğimiz sezon sakatlığı sebebiyle THY Avrupa Ligi'nde 15 maça çıkabilen Doelmann, 7.8 sayı ortalama ile oynadı.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:25
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 4
Yorum
bjk Transfer döneminde teklif yaptık biz kardeşim.Tabi iyi gün dostu Gs taraftarı ligde iyi gidince takip etmeye başladığı için spor haberlerini
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 27
Yorum
bjk Katalonya takımlarına gitme ortalık karışık :)
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LİGİN FAVORİSİ YİNE BİZİZ
Toplam 25
Yorum
bjk Siz bu hafta kaybedinde ligi kaçıncı bitiriyorsunuz gör.
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