 Justin Doellman, Anadolu Efes'te – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    Justin Doellman, Anadolu Efes'te

    Justin Doellman, Anadolu Efes'te

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, geçtiğimiz sezon Barcelona'da forma giyen Justin Doellman'ı kadrosuna kattığı duyurdu.

    İstanbul ekibi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kosovalı oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
    Geçtiğimiz sezon sakatlığı sebebiyle THY Avrupa Ligi'nde 15 maça çıkabilen Doelmann, 7.8 sayı ortalama ile oynadı.


    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:25
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