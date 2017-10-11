Justin Doellman, Anadolu Efes'te

İstanbul ekibi resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Kosovalı oyuncu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon sakatlığı sebebiyle THY Avrupa Ligi'nde 15 maça çıkabilen Doelmann, 7.8 sayı ortalama ile oynadı.





