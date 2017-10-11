 G.Saray evinde Bayern'e kaybetti – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    G.Saray evinde Bayern'e kaybetti

    G.Saray evinde Bayern'e kaybetti

    Basketbolda ULEB Avrupa Kupası ilk hafta maçında Alman temsilcisi Bayern Münih deplasmanda Galatasaray Odeabank'ı 86-69 mağlup etti.

    Karşılıklı basketlerle başlayan maçta Galatasaray Odeabank, hücumda Renfroe ve Göksenin Köksal'ın etkili oyunuyla 6. dakikayı 14-12 önde geçti. Kalan bölümde savunmada kötü görüntü çizen sarı-kırmızılılar karşısında Bayern Münih, Macvan, Lucic ve Zirbes'in kaydettiği isabetlerle ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı.

    İkinci periyoda Zirbes ve Barthel'in pota altından bulduğu basketlerle başlayan Alman temsilcisi, 13. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 19-29. Kalan bölümde ev sahibi takım Göksenin Köksal ile farkı eritmeye çalışsa da Bayern Münih Macvan'ın son dakikalardaki etkili oyunuyla 12-3'lük seri yakaladı ve soyunma odasına 50-34 önde gitti.

    Maçın ikinci yarısında Lucic, Cunningham ve Hobbs'ın isabetleriyle etkili oyununu sürdüren Bayern Münih, 26. dakikada 57-40 üstünlüğünü devam ettirdi. Booker, Lucic ve Hobbs ile basketler üretmeye devam eden konuk ekip 28. dakikada farkı 20 sayıya kadar çıkardı: 42-62. Kalan bölümde Galatasaray Odeabank, Hopson ve Renfroe ile farkı eritmeye çalışsa da Alman temsilcisi final periyoduna da 66-52 üstün girdi.

    Son çeyrekte de etkili oyununu sürdüren ve Lucic-Macvan ikilisiyle farkın kapanmasına izin vermeyen Bayern Münih, karşılaşmadan 86-69 galip ayrıldı.

    Salon: Sinan Erdem

    Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sergio Silva (Portekiz), Renaud Geller (Belçika)

    Galatasaray Odeabank: Renfroe 7, Göksenin Köksal 8, Hopson 19, Summers 4, Hendrix 9, Christmas 2, Cline 2, Emir Preldzic 1, Hardy 17

    Bayern Münih: Gavel 8, Lucic 16, Redding 7, Macvan 12, Booker 10, Barthel 5, Zirbes 6, Hobbs 14, Jovic 3, Cunningham 5

    1. Periyot: 17-23

    Devre: 34-50

    3. Periyot: 52-66

    Beş faulle çıkan: 37.29 Redding (Bayern Münih)

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:57
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