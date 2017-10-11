 Galatasaray Odeabank farklı yenildi – Fotomaç – 11 Ekim 2017 ;
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    farklı yenildi

    Galatasaray Odeabank farklı yenildi

    7DAYS Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında , kendi sahasında Bayern Münih'e 86-69 mağlup oldu.

    Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyotunu Bayern Münih 23-17 önde kapattı. 2'nci periyotta vites artıran Münih ekibi, farklı daha da açtı ve devreye 50-34 önde girdi. 3'üncü periyotta rakibine karşı üstünlük kursa da, Bayern Münih son periyota girilirken 66-52 üstündü. Son periyotta da Galatasaray Odeabank'a oyun üstünlüğünü kaybetmeyen Almanya temsilcisi, sahadan 86-69 galip ayrıldı.

    Mücadelenin en skorer ismi attığı 19 sayıyla Galatasaray Odeabank'tan Scotty Hopson olurken, Bayern Münih'te Vladimir Lucic 16 sayı üretti.

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:12
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