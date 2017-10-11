Galatasaray Odeabank farklı yenildi
7DAYS Avrupa Kupası B Grubu ilk maçında Galatasaray Odeabank, kendi sahasında Bayern Münih'e 86-69 mağlup oldu.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyotunu Bayern Münih 23-17 önde kapattı. 2'nci periyotta vites artıran Münih ekibi, farklı daha da açtı ve devreye 50-34 önde girdi. 3'üncü periyotta Galatasaray Odeabank rakibine karşı üstünlük kursa da, Bayern Münih son periyota girilirken 66-52 üstündü. Son periyotta da Galatasaray Odeabank'a oyun üstünlüğünü kaybetmeyen Almanya temsilcisi, sahadan 86-69 galip ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 19 sayıyla Galatasaray Odeabank'tan Scotty Hopson olurken, Bayern Münih'te Vladimir Lucic 16 sayı üretti.
- 11 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 22:12
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Beşiktaş'tan gurbetçi atağı
Toplam 4
Yorum
bjk Transfer döneminde teklif yaptık biz kardeşim.Tabi iyi gün dostu Gs taraftarı ligde iyi gidince takip etmeye başladığı için spor haberlerini
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BEŞİKTAŞ'IN YILDIZINA İSPANYOLLAR DA TALİP
Toplam 27
Yorum
bjk Katalonya takımlarına gitme ortalık karışık :)
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LİGİN FAVORİSİ YİNE BİZİZ
Toplam 25
Yorum
bjk Siz bu hafta kaybedinde ligi kaçıncı bitiriyorsunuz gör.
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