Galatasaray Odeabank farklı yenildi

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk periyotunu Bayern Münih 23-17 önde kapattı. 2'nci periyotta vites artıran Münih ekibi, farklı daha da açtı ve devreye 50-34 önde girdi. 3'üncü periyotta Galatasaray Odeabank rakibine karşı üstünlük kursa da, Bayern Münih son periyota girilirken 66-52 üstündü. Son periyotta da Galatasaray Odeabank'a oyun üstünlüğünü kaybetmeyen Almanya temsilcisi, sahadan 86-69 galip ayrıldı.



Mücadelenin en skorer ismi attığı 19 sayıyla Galatasaray Odeabank'tan Scotty Hopson olurken, Bayern Münih'te Vladimir Lucic 16 sayı üretti.