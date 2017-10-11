 ‘Biz kendimize rakibiz’ – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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HEPSİ
    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    ‘Biz kendimize rakibiz’

    ‘Biz kendimize rakibiz’
    F.BAHÇE Doğuş'un geçen sezon THY Avrupa Ligi'ni kazanmasında büyük rol oynayan isimlerden Luigi , iki kez üst üste şampiyonluk kupasını kaldırmanın çok zor olduğunu belirtti. İtalyan yıldız, "Kazanmak her zaman zordur. Bir daha kazanmak zaten daha zor olacaktır. Biz önce kendimizin yüksek beklentilerini karşılamalıyız. Tabii bir de deneyimli koçumuz Obradovic gerçeği var" dedi.
    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:20
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