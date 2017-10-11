Sakaryalı anne ile Hollandalı babanın 17 yaşındaki kızı Elke Lale, geçirdiği rahatsızlık sonucu 11 yaşında tekerlekli sandalye kullanmaya başladı. Yaklaşık 2 yıl önce sol ayağı dizinden kesilen milli sporcu, aynı zamanda Bursa Nilüfer Belediyesi Tekerlekli Sandalye Eskrim Takımı'nın başarısı için de mücadele ediyor.

Elke Lale, geride kalan mayıs ayında 17 Yaş Altı ve 23 Yaş Altı Dünya Kupası'nda 4 madalya kazandı. Milli sporcu, 17 yaş altında epe branşında altın madalya elde ederken, flörede gümüş madalyayı boynuna taktı. Elke Lale, 23 yaş altında ise epede altın, flörede bronz madalyaya uzandı.

Polonya'da düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası ve Tekerlekli Sandalye Eskrim 17 ve 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda da Elke Lale, 17 yaş altı epede gümüş, 23 yaş altı flörede ise bronz madalyaya ulaştı.

Yaklaşık 7 yıl önce kız kardeşiyle oynarken düştüğünü ve bunun sonucunda ayak parmağının yaralandığını anlatan Elke Lale, "Ardından sinir sancısı çekmeye başladım. Ayağım fonksiyonunu kaybetti, distrofi hastalığı çıktı, tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kaldım. 4,5 sene tekerlekli sandalye kullandıktan sonra sancılar çekilmez hale geldi. Doktorlar ampute yapmayı teklif etti ve kabul ettim. Yaklaşık 2 senedir bu şekildeyim." diye konuştu.



"ANNEM İÇİN TÜRK MİLLİ TAKIMI'NI TERCİH ETTİM"

Engelli olmadan önce ritmik cimnastikle ilgilendiğini belirten Elke Lale, tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalmasına rağmen spora devam etmek istediğini, internette araştırma yaparken de tekerlekli sandalye eskriminin belden yukarıda puan alınarak oynandığını öğrendiğini aktardı.

"Daha önce Hollanda Milli Takımı'nda eskrim yapıyordum ancak madalya kazandığımda beni tebrik etmiyorlardı." diyen genç sporcu, "Türk Milli Takımı'nda ise seviniyorlar, tebrik ediyorlar ve gururlanıyorlar. Bana daha güzel davranıyorlar. Annem için Türk Milli Takımı'nı tercih ettim. Türkiye için bu sporu yapmaya karar verdim. Türkiye'yi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Tekerlekli sandalye kullanmaya başladığı zaman bunun kalıcı bir durum olacağını düşünmediğini aktaran Elke Lale, şöyle devam etti:

"Doktorlar yalnızca bir kırık olduğunu ve geçeceğini söylemişti. Bir gün bu tekerlekli sandalyeden çıkacağımı düşünüyordum. Sonuçta tedavi süreci değişti. Tekerlekli sandalyede yaşamak benim için bir problem değil, kabul etmiştim. Sinir sancılarıyla yaşamak çok zor geldi. O yüzden ampute olmaya karar verdim. Şimdi tek bacağımla her şeyi yapabiliyorum. Kendimi engelli gibi hissetmiyorum. Engelliler de her şeyi yapabiliyor."



"TOKYO'DA ALTIN MADALYA KAZANMAK İSTİYORUM"

Elke Lale, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanarak Türk bayrağını dalgalandırmayı çok istediğini kaydetti.

Hedefleriyle ilgili de konuşan milli sporcu, "Engelli ya da değil herkesin bir hedefi olmalı ve onu da başarmayı amaçlamalı. 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanmayı ve Türk bayrağını dalgalandırmayı çok istiyorum." şeklinde görüş belirtti.

Elke Lale, Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu ve Türk yemeklerini çok sevdiğini söyleyerek sözlerini tamamladı.