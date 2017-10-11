 15’İNİ BİRDEN 2’YE KATLADI! – Fotomaç – 11 Ekim 2017
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    11 Ekim 2017, Çarşamba
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    15’İNİ BİRDEN 2’YE KATLADI!

    15’İNİ BİRDEN 2’YE KATLADI!

    Yarın başlayacak THY Avrupa Ligi’nde F.Bahçe’nin dışındaki 15 takımın koçunun 4 şampiyonluğu var. Zeljko Obradovic ise 9 şampiyonlukla göz kamaştırıyor

    Geçen sezonun Fenerbahçe Doğuş'un şampiyon tamamladığı THY Avrupa Ligi'nde heyecan yarın oynanacak maçlarla start alacak. 16 takım içinde en tecrübeli ve başarılı coach olarak sarı-lacivertlilerin çalıştırıcısı Zeljko Obradovic ön plana çıkıyor. Bu ligde 23. kez mücadele verecek olan Sırp coach, toplam 9 şampiyonluk (5 kez Panathinaikos, 1'er Partizan, Badalona, Real Madrid ve Fenerbahçe) elde etti. Bu sezon THY Avrupa Ligi'nde boy gösterecek diğer 15 çalıştırıcının ise toplam 4 şampiyonluğu var. Diğer şampiyonlar Xavi Pascual (Panathinaikos), Pablo Laso (Real Madrid), Georgios Bartzokas (Khimki), D.Itoudis (CSKA Moskova).

    1. 11 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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