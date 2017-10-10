Galatasaray Odeabank'da ULEB Avrupa Kupası heyecanı
Galatasaray Odeabank, ULEB Avrupa Kupası'nda yeniden sahne almaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonunda kazandığı kupadaki 2017-2018 mücadelesine yarın başlayacak.
Galatasaray Odeabank, B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
Sarı-kırmızılı takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nda finale kadar yükselmişti. İki maç sistemiyle oynanan final mücadelesinin ilkinde Fransa'nın Strasbourg takımına 66-62 mağlup olan sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki rövanş karşılaşmasını 78-67 kazanarak kupaya uzanmıştı.
- 10 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 13:02
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"Bu 'Utanma Özürlü' hâlâ başta kalacak mı?"
Toplam 9
Yorum
SALİH ARTIK YETER. BU GÖREV SANA UYGUN DEĞİL. BIRAK GİT.
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LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 11
Yorum
ruhi mücerret avcı nedir yahu ne başarısı var cidden 2.olmak mı ertuğrul sağlam daha başarılı olay kıstas ve başarıysa .gelen kişi birinin adamı olmamalı
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LUCESCU'NUN YERİNE O İSİM GELECEK!
Toplam 11
Yorum
Nizamettin hacısalihoğlu Trabzonlu olarak Demiröreni uyarıyorum Macara arama Lucescu ile devam et, Şenol Güneş 2 ci Fatih Terim felaketi olur demedi deme,
Galatasaray Odeabank'da ULEB Avrupa Kupası heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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