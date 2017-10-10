 Galatasaray Odeabank'da ULEB Avrupa Kupası heyecanı – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    'da ULEB Avrupa Kupası heyecanı

    Galatasaray Odeabank'da ULEB Avrupa Kupası heyecanı

    , ULEB Avrupa Kupası'nda yeniden sahne almaya hazırlanıyor.

    Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonunda kazandığı kupadaki 2017-2018 mücadelesine yarın başlayacak.

    , B Grubu'ndaki ilk maçında yarın Almanya temsilcisi Bayern Münih'i konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşma, saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

    Sarı-kırmızılı takım, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde 2015-2016 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nda finale kadar yükselmişti. İki maç sistemiyle oynanan final mücadelesinin ilkinde Fransa'nın Strasbourg takımına 66-62 mağlup olan sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki rövanş karşılaşmasını 78-67 kazanarak kupaya uzanmıştı.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:02
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