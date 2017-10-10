 Avrupa’da Türk günü – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    Avrupa’da Türk günü

    Avrupa’da Türk günü
    BASKETBOL takımlarımız bugün Avrupa arenasında sahne alacak. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda yer alan Gaziantep, 19.30'da Capo d'Orlando'yu ağırlayacak. C Grubu'ndaki Banvit ise 21.30'da İtalya'da Umana Reyer'le karşılaşacak. ULEB Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Tofaş da deplasmanda Alman Ratiopharm Ulm'le 20.30'da kozlarını paylaşacak.
    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:25
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