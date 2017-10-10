 ABD'Lİ İKİ BASKETÇİYE GİRİŞ YASAĞI! – Fotomaç – 10 Ekim 2017
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    10 Ekim 2017, Salı
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    ABD'Lİ İKİ BASKETÇİYE GİRİŞ YASAĞI!

    ABD'Lİ İKİ BASKETÇİYE GİRİŞ YASAĞI!

    Ankara ile Washington arasında yaşanan vize gerginliği, Fenerbahçe'nin rakibi Nadejda Orenburg'u da vurdu... Rus takımında forma giyen 2 ABD’li basketbolcunun Türkiye’ye girişi yasaklandı.

    Sputnik'in haberine göre, Fenerbahçe maçı öncesi ABD'li 2 basketbolcu Türkiye'ye alınmadı!

    Nadejda Orenburg ile Fenerbahçe kadın basketbol takımları arasında yarın oynanacak olan Avrupa Ligi başlangıç maçı öncesi Rus basınına konuşan Nadejda Orenburg basketbol kulübünün Başkanı Oleg Hramkin ABD vatandaşı olan 2 basketbolcunun, Türkiye'ye girişinin yasaklandığını açıkladı.

    Hramkin, "Türk yetkililer ABD'li Emma Cannon ile Brionne Jones'un girişini yasakladı. Resmi sebep Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerde ani bozulma. Kulüp iki kilit oyuncusu olmadan sezona başlayacak" ifadelerini kullanıldı.



    Durumu 'skandal' olarak nitelendiren Hramkin, Avrupa Ligi'ne iki basketbolcu olmadan başlayacaklarını ancak buna rağmen kazanacaklarını belirtti.

    ABD'nin Türkiye'den vizeleri durdurmasının ardından Türkiye de aynı adımı atmıştı.

    1. 10 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 16:48
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