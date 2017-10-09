FIBA Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonu yarın başlayacak.
Türkiye'den Pınar Karşıyaka, Gaziantep Basketbol, Banvit ve Beşiktaş Sompo Japan'ın yer alacağı organizasyonda sekizerli 4 grupta toplam 32 takım mücadele edecek.
B Grubu'nda Gaziantep Basketbol ilk maçında yarın sahasında 19.30'da Capo d'Orlando'yla oynayacak. C Grubu'nda ise yarın Banvit, TSİ 21.30'da İtalya deplasmanda Umana Reyer'le karşılaşacak.
Pınar Karşıyaka, 11 Ekim Çarşamba günü A Grubu'nda TSİ 21.30'da İtalya deplasmanında Dinamo Sassari'ye rakip olacak. Beşiktaş Sompo Japan ise D Grubu'nda aynı gün saat 19.30'da bir diğer İtalyan temsilcisi Sidigas Avellino'yu ağırlayacak.
Gruplarında ilk 4 sırada yer alan takımla adını son 16 ekip arasına yazdıracak. İkinci tur ve çeyrek final maçları çift maç eleme sistemine göre oynanacak.
Çeyrek finali geçen takımlar adını Dörtlü Final'e yazdıracak. Dörtlü Final ise 4-6 Mayıs 2018'de düzenlenecek.
- 09 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:27
-
KAFASINA GÖRE TAKILIYOR
Toplam 9
Yorum
bjkli yeni transfer sezonun umudu Soldado farklı mı?
-
ARDA'YA KAPILAR KAPANDI
Toplam 13
Yorum
Arda The END İlyas Salmanın futbolcu olup, karıyer yapınca şöhret hayatından dolayı futbol hayatını bıtırdıgı fılmıne benzetıyorum Ardanın karıyerını.
-
''TAKIMIN İÇİNDE OLMAK GÜZEL''
Toplam 1
Yorum
FC LİVERPOOL YAV SEN HALA TS DEMİSİN YAŞIYONMU SEN GİT SAAT SAT ANCA ONU YAPARSIN STOPER OLUR SENDEN ANCA
FIBA Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.