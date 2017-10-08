 Şampiyondan farklı start – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Şampiyondan farklı start

    Şampiyondan farklı start
    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 2017-18 sezonunun ilk maçında son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, Banvit'i 80-63 yendi. Sarı-lacivertli takım baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmada hepsi çift haneli skora ulaşan Thompson (16), Datome (12), Sloukas (11) ve Melli'nin (10) sayısrıyla sonuca rahat gitti. Konuk ekipte Odum'un 24 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

    Seri 40 maça çıktı
    GEÇEN sezon ligde oynadığı son 30 maçı da kazanan Fenerbahçe Doğuş, dünkü zaferle galibiyet serisini 31'e yükseltti. Sarı-lacivertliler ayrıca ligde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki kazanma serisini de 40 maça çıkardı.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:19
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