 Obra: Herkes faydalıydı – Fotomaç – 08 Ekim 2017
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    08 Ekim 2017, Pazar
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    Obra: Herkes faydalıydı

    Obra: Herkes faydalıydı
    Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, seyircileri ile tekrar buluştukları için mutlu olduklarını belirterek, "İyi başladığımızı söyleyebilirim. Herkesin faydalı olduğu bir takımımız var. Ben herkese oynama fırsatı vereceğim. Ancak günün sonunda kaç dakika oynayacaklarına kendileri karar verecekler. Final Four'dan bugün sadece 4 oyuncu vardı. O yüzden biraz zamana ihtiyacımız var." diye konuştu.
    1. 08 Ekim 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:20
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