Trabzonspor'dan taraftara çağrı

Markovski, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan maçının hazırlıklarına devam ettiklerini belirtti.

Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını vurgulayan Markovski, "Geçen yılın finalisti ile oynayacağız. Beşiktaş çok büyük bir camia. Takımlarında sadece bir sakat oyuncuları var. Beşiktaş güçlü bir ekip fakat oyuna konsantre olup savunma kurgusunu iyi bir şekilde sergilersek, galibiyete yakın olan ekip biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Markovski, taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, "Ligin ilk haftasında taraftarımız önünde oynayacağız. 6'ncı adam niteliğindeki taraftarımız itici güç rolü üstlenecektir. Hayri Gür Spor Salonu'nu doldurduğumuz takdirde galibiyet hiç uzak değil." değerlendirmesinde bulundu.