Trabzonspor'dan taraftara çağrı
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk haftasında 8 Ekim Pazar günü sahasında Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak Trabzonspor'un başantrenörü Zare Markovski, taraftar desteğinin önemine dikkati çekti.
Markovski, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan maçının hazırlıklarına devam ettiklerini belirtti.
Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını vurgulayan Markovski, "Geçen yılın finalisti ile oynayacağız. Beşiktaş çok büyük bir camia. Takımlarında sadece bir sakat oyuncuları var. Beşiktaş güçlü bir ekip fakat oyuna konsantre olup savunma kurgusunu iyi bir şekilde sergilersek, galibiyete yakın olan ekip biz oluruz." ifadelerini kullandı.
Markovski, taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, "Ligin ilk haftasında taraftarımız önünde oynayacağız. 6'ncı adam niteliğindeki taraftarımız itici güç rolü üstlenecektir. Hayri Gür Spor Salonu'nu doldurduğumuz takdirde galibiyet hiç uzak değil." değerlendirmesinde bulundu.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 16:51
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İŞTE GIULIANO’NUN ASIL SORUNU
Toplam 14
Yorum
Whisperer Alex, kariyerinin en muhteşem sezonunu Aykut Kocaman yönetiminde yaşadı. En yüksek gol ve asist rakamlarına ulaştığı sezon o sezondu..
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ABDÜLKADİR'E İKİ DEV TALİP
Toplam 6
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ibrahim halil eğer hakikaten böyle bir teklif varsa. hemen gitsin. yoksa burda paslanır gider.
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LUCESCU'DAN İKİ İSME KESİK
Toplam 14
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Hüseyin Büyükbayram Lucescu Yenilmek için kadro oluşturmuş,ilk onbirde H,Ali Kaldırım,M,Ekici,Mevlüt,,TS Olcay, kesin oynatması gerekirdi kadroda Yok,
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