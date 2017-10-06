 Trabzonspor'dan taraftara çağrı – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    'dan taraftara çağrı

    Trabzonspor'dan taraftara çağrı

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk haftasında 8 Ekim Pazar günü sahasında Beşiktaş Sompo Japan ile karşılaşacak 'un başantrenörü Zare Markovski, taraftar desteğinin önemine dikkati çekti.

    Markovski, yaptığı yazılı açıklamada, Beşiktaş Sompo Japan maçının hazırlıklarına devam ettiklerini belirtti.

    Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını vurgulayan Markovski, "Geçen yılın finalisti ile oynayacağız. Beşiktaş çok büyük bir camia. Takımlarında sadece bir sakat oyuncuları var. Beşiktaş güçlü bir ekip fakat oyuna konsantre olup savunma kurgusunu iyi bir şekilde sergilersek, galibiyete yakın olan ekip biz oluruz." ifadelerini kullandı.

    Markovski, taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, "Ligin ilk haftasında taraftarımız önünde oynayacağız. 6'ncı adam niteliğindeki taraftarımız itici güç rolü üstlenecektir. Hayri Gür Spor Salonu'nu doldurduğumuz takdirde galibiyet hiç uzak değil." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 16:51
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