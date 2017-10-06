Pınar Karşıyaka'da boykot şoku
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezonun başlamasına 2 gün kala mali sıkıntılarıyla boğuşan Pınar Karşıyaka'da Ağustos ayındaki peşinatları ve Eylül ayında yatırılması gereken maaşlarını alamayan yabancı oyunculardan DJ Kennedy ve Dustin Hogue, takımla antrenmana çıkmazken, Waters ise sadece şut çalışması yaptı.
Sezon öncesi 7 transfer ve 12 milyon TL maliyetli iddialı bir kadro kuran Karşıyaka'da yabancı oyuncular, yönetime paraları ödenmediği takdirde pazar günü ligde Anadolu Efes ile oynanacak ilk maça çıkmayacaklarını bildirmişti. Karşıyaka'da Temmuz ayında sözleşme yaptığı ancak lisansının alınabilmesi için Güney Kore kulübü Goyang Orions'a 100 bin dolar (358 bin TL) bonservis ödenmesi gereken Dustin Hogue krizi de çözülmedi. Bonservisi ödenemeyen Hogue, maaşı yatırılsa dahi yine sahaya çıkamayacak.
- 06 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:00
-
Aykut Kocaman: Böyle gitmeyecek
Toplam 9
Yorum
SABRİ aykuta hocaların Sabrisi dediğim için sabriden özür diliyorum adam milli takımda yahu yeniden.Sabri bile aykuta büyük geliiyor
-
Aykut Kocaman: Böyle gitmeyecek
Toplam 9
Yorum
BAŞARACAKTIN nereye aykut daha dikine oynamayı,şampiyon olmayı,şamp.ligi kupası almayı,17 de 41 yapmayı,korkmamayı,koşu mesafesi rekorunu yapmayı .......
-
KARTAL YÜKSEK UÇUYOR
Toplam 3
Yorum
ozi hemen bi hisse alayım
Pınar Karşıyaka'da boykot şoku haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.