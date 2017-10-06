Pınar Karşıyaka'da boykot şoku

Sezon öncesi 7 transfer ve 12 milyon TL maliyetli iddialı bir kadro kuran Karşıyaka'da yabancı oyuncular, yönetime paraları ödenmediği takdirde pazar günü ligde Anadolu Efes ile oynanacak ilk maça çıkmayacaklarını bildirmişti. Karşıyaka'da Temmuz ayında sözleşme yaptığı ancak lisansının alınabilmesi için Güney Kore kulübü Goyang Orions'a 100 bin dolar (358 bin TL) bonservis ödenmesi gereken Dustin Hogue krizi de çözülmedi. Bonservisi ödenemeyen Hogue, maaşı yatırılsa dahi yine sahaya çıkamayacak.