"G.SARAY KAPTANI OLMAK HAYALİMDİ"

Sinan Güler'in Fenerbahçe Doğuş'a transfer olmasıyla, kaptanlık görevini üstlenen 26 yaşındaki milli basketbolcu, yeni sezon öncesi açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı ekiple sözleşmesini 2019 yılına kadar yenilediğini hatırlatan Göksenin, "Galatasaray kaptanı olmak çocukluk hayalimdi. Benim için çok önemli ve gurur verici. Önemli olan burada kaptan olarak, Türk oyuncuların az olduğu bir dönemde en iyi şekilde takıma katkı vermek ve toparlayabilmek. İnşallah kaptanlığın verdiği öz güvenle beraber iyi bir takım olacağız ve başarılar elde edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Göksenin Köksal, ligde yarın Gaziantep Basketbol ile oynayacakları maçla sezonu açacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çok önemli bir karşılaşma. Yeni takım olduğumuz için öz güvenimizin yerine gelmesi lazım. Takım hala adaptasyon süreci yaşıyor. Yeni katılan oyuncuların taraftarımızı gördükleri zaman güvenleri yerine gelecektir. Gaziantep Basketbol ile yaptığımız hazırlık maçı kimseyi yanıltmasın. Onlardan daha iyi bir takımız ve sezona iyi başlamamız lazım. Hazırlık maçlarında çoğu kişiye bunu gösteremedik. İnşallah sezona iyi başlayacağız ondan sonra da gerisinin geleceğine inanıyorum."



"ULEB AVRUPA KUPASI'NDA ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Göksenin Köksal, ULEB Avrupa Kupası'nda yeniden şampiyon olmak istediklerini dile getirdi.

İki sene önce ULEB Avrupa Kupası'nı müzesine götürdüklerini ve aynı başarıya ulaşmak için çok çalışacaklarını aktaran Göksenin, sözlerine şöyle devam etti:

"ULEB Avrupa Kupası'nda tekrar final oynamak istiyoruz. Çok kolay bir şey değil. Bu sene ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyon olmak istiyoruz. Ligle beraber Avrupa da başlıyor. Hemen havaya girmemek lazım. Öncelikle ligdeki Gaziantep Basketbol maçına odaklanmalıyız. Bu maçı kazandıktan sonra Avrupa maçımız olacak. Bu şekilde hazırlanmamız lazım."



"GALATASARAY TARAFTARI, AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ"

Sarı-kırmızılı taraftarların desteğini her zaman hissettiklerini de kaydeden kaptan Göksenin, "Taraftarımız sahadaki 6'ncı adamımız. Galatasaray taraftarı, Avrupa'nın en büyüğü. Bu yıl maçlarımızı Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacağız. İyi bir salon. Taraftarımız sonuç ne olursa olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmasın. Onların da desteğiyle iyi bir şekilde sezona girip daha sonrasında devamını getireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.