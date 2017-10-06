Lacivert-beyazlı takımın tecrübeli isimlerinden Doğuş Balbay, yaptığı açıklamada, kadronun önemli bölümünün yeni oyunculardan oluştuğunu belirterek, "Resmi maçların başlamasıyla durumumuz ortaya çıkacak. Yeni bir takımız. Belki başta inişler ve çıkışlar olabilir. Sonuna kadar mücadele eden bir Anadolu Efes izleyeceksiniz. Hazırlık maçlarımızda da bunu gösterdik." dedi.

Sezon başında istenen sonuçları almakta zorluk çekebileceklerini dile getiren Doğuş, "Önemli olan sezon bittiğinde nerede bulunduğumuz. Üzerine koyarak devam etmemiz lazım. İlk başta tökezlemeler de olabalir. Pozitif ve sabırlı olmamız gerekiyor. Hem Tahincioğlu Basketbol Ligi hem de THY Avrupa Ligi'nde normal sezonu en üstte bitirmek istiyoruz ki play-off etabında avantajlı olalım." diye konuştu.

Başantrenör Velimir Perasovic'in yüksek bir enerji istediğini anlatan lacivert-beyazlı oyuncu, "Hocamızın sahada tahammül edemediği şeylerden biri, enerjisiz olmaktır. O yüzden sahada enerjisini koyan, mücadele eden oyuncu daha fazla süre alacaktır diye düşünüyorum. Tüm oyuncuların sahaya yüksek enerji koyması ve birbirimize destek olmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Anadolu Efes'in tüm sezonlara önemli hedeflerle başladığına dikkati çeken Doğuş, "Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in kapısından döndük. Ondan sonra ise hem mental hem de fiziksel olarak büyük bir düşüş yaşadık. Bu nedenle de ligde başarılı olamadık. Bir kaç yıldır çok yaklaşıyoruz. İnşallah bu sene istediğimiz hedeflere ulaşırız." şeklinde konuştu.

Öte yandan, takımın önemli ismi Cedi Osman'ın NBA'e gitmesine değinen Doğuş Balbay, şunları söyledi:

"Anadolu Efes'ten yetişmiş bir oyuncunun NBA'a gidişi bizim için gurur verici. Bu sezon takımda olmaması üzücü ama alt yapıdan yeni yetenekler geliyor. Onur Alp Bitim, Berk Demir, Muhaymin Mustafa, Yiğitcan Saybir, Arda Erdoğan geliyor. Hepsi çok yetenekli çocuklar. Önümüzdeki senelerde Türk basketbolunda isimlerinden söz ettirecekler. Umarım artık yeni Cedi Osmanlar yetiştirip, onlara yardımcı oluruz. Şimdi alttan gelen yeni oyunculara konsantre olmalıyız."







BİRKAN: "ZOR MAÇLAR BİZİ BEKLİYOR"

Darüşşafaka Basketbol'da geçirdiği bir sezonun ardından tekrar Anadolu Efes'e dönen Birkan Batuk, "Takımda yenilenen bir kadro var ve ben de 1 yıl aradan sonra geri döndüğüm içim mutluyum. Uyum gerçekten iyi. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve ve THY Avrupa Ligi'nde zor maçlar bizi bekliyor. İnşallah istediğimiz oyunu ve mücadeleyi sahaya koyup, güzel galibiyetler alırız." dedi.

Cedi Osman ile Furkan Korkmaz'ın NBA'e gitmesinin takıma etkisine değinen Birkan, "Furkan Korkmaz geçen sezonu Banvit'te tamamlamıştı ve çok iyi bir sezon geçirmişti. Cedi Osman zaten hem ligde hem Avrupa'da çok iyi bir sezonu geride bırakmıştı. İnsanlar takımımızın mevcut gücüyle ilgili yorumlar yapabilir ama hocanın bizden istediği basketbolu sergileyip, elimizden geleni yaptığımız sürece, Anadolu Efes'in bu sezon yine güçlü bir takım olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda birçok genç oyuncu bulunduğuna dikkati çeken Birkan, "Gerçekten hepsi çok iyi, pırlanta gibi insanlar. Yaşım 27 oldu ve ilk geldiğimde 22 yaşındaydım. Onlar ise daha da genç. Çok çalışkan ve birbirinden yetenekli oyuncular. İnşallah onları hem Anadolu Efes formasıyla hem de daha üst seviyelerde, NBA'de göreceğimize inanıyorum. Tek yapmaları gereken durmadan çalışmak." diye konuştu.

Başantrenör Velimir Perasovic'in oyun yapısıyla ilgili bilgi veren Birkan, "Hocamız bu sezon daha çok mücadele eden bir takım görmek istiyor. Bize de bunu sürekli söylüyor. Çok isteyen, mücadele eden, 40 dakika boyunca enerjisi kaybetmeyen bir takım görmek istiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.