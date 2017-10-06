ALMADIĞI KUPA KALMADI

ndaBanvit'i yenerek kupayımüzesine götüren'ta başantrenör, kupalara ambargokoymaya devam ediyor. EfsaneSırp koç, 26 yıllık kariyerindetoplam kupa sayısını 41'e yükseltti.'ndebuorganizasyonda en fazla kupa kazanankoç unvanını elinde bulunduranObra, geçen yıl da İstanbul'da'a ilk kez bubüyük başarıyı yaşatan isim oldu.Avrupa şampiyonu F.Bahçe, tarihinde kazandığı 21 kupanın 8'ini başarılı çalıştırıcısının yönetiminde havaya kaldırdı.'le 4 yılda; 1 Avrupa şampiyonluğu, 3 lig, 3 Cumhurbaşkanlığı ve 1 Türkiye Kupası zaferini yaşadı. Sarı-lacivertlilermüzesine götürerek, tarih yazdı. Hedefteki 5 kupanın 5'ini almayı başaran F.Bahçe Doğuş, hem ligde hem de Avrupa'da zirveye çıktı.Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde Avrupa'nın zirvesine çıktı. Sırp koç öncesinde de mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde önemli başarı elde edemeyen F.Bahçe, 57 yaşındaki koçla 4 sezonun 3'ünde Dörtlü Final'e adını yazdırdı. F.Bahçe, geçen sezon İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final sonucunda Yunan devi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinde bir ilki başarıp, Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.Yugoslavya (1998)Yugoslavya (1997)Panathinaikos (5), F.Bahçe (1), R.Madrid (1), Partizan (1), J.Badalona (1)R.Madrid (1), Benetton (1)Panathinaikos (15), F.Bahçe (3), Partizan (1)Panathinaikos (7), F.Bahçe (1), Partizan (1)F.Bahçe (3)Benetton (1)