 ALMADIĞI KUPA KALMADI – Fotomaç – 06 Ekim 2017
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    06 Ekim 2017, Cuma
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    ALMADIĞI KUPA KALMADI

    ALMADIĞI KUPA KALMADI

    Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı kazanan F.Bahçe Doğuş, efsane koç Zeljko Obradovic’le kupalara ambargo koydu. 4 yılda; 1 Avrupa şampiyonluğu, 3 lig, 3 Cumhurbaşkanlığı ve 1 Türkiye Kupası müzeye girdi

    33. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Banvit'i yenerek kupayı müzesine götüren F.Bahçe Doğuş'ta başantrenör Zeljko Obradovic, kupalara ambargo koymaya devam ediyor. Efsane Sırp koç, 26 yıllık kariyerinde toplam kupa sayısını 41'e yükseltti. THY Avrupa Ligi'nde 9 kez şampiyonluk yaşayarak bu organizasyonda en fazla kupa kazanan koç unvanını elinde bulunduran Obra, geçen yıl da İstanbul'da F.Bahçe Doğuş'a ilk kez bu büyük başarıyı yaşatan isim oldu.

    21 KUPANIN 8'İNE İMZA ATTI
    Avrupa şampiyonu F.Bahçe, tarihinde kazandığı 21 kupanın 8'ini başarılı çalıştırıcısının yönetiminde havaya kaldırdı. Obradovic'le 4 yılda; 1 Avrupa şampiyonluğu, 3 lig, 3 Cumhurbaşkanlığı ve 1 Türkiye Kupası zaferini yaşadı. Sarı-lacivertliler 17 ayda 5 kupayı müzesine götürerek, tarih yazdı. Hedefteki 5 kupanın 5'ini almayı başaran F.Bahçe Doğuş, hem ligde hem de Avrupa'da zirveye çıktı.

    AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE
    Sarı-lacivertliler, Obradovic yönetiminde Avrupa'nın zirvesine çıktı. Sırp koç öncesinde de mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde önemli başarı elde edemeyen F.Bahçe, 57 yaşındaki koçla 4 sezonun 3'ünde Dörtlü Final'e adını yazdırdı. F.Bahçe, geçen sezon İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final sonucunda Yunan devi Olympiakos'u yenerek Türk basketbol tarihinde bir ilki başarıp, Avrupa şampiyonluğunu elde etmişti.

    iŞTE 26 YILDA KAZANDIĞI KUPALAR

    Dünya şampiyonluğu: Yugoslavya (1998)
    Avrupa şampiyonluğu: Yugoslavya (1997)
    Avrupa Ligi: Panathinaikos (5), F.Bahçe (1), R.Madrid (1), Partizan (1), J.Badalona (1)
    Saporta Kupası: R.Madrid (1), Benetton (1)
    Lig: Panathinaikos (15), F.Bahçe (3), Partizan (1)
    Yerel kupa:
    Panathinaikos (7), F.Bahçe (1), Partizan (1)
    Cumhurbaşkanlığı Kupası: F.Bahçe (3)
    İtalya Süper Kupa: Benetton (1)
    1. 06 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:21
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