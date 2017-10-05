 Potada maçlar 15 ayrı salonda oynanacak – Fotomaç – 05 Ekim 2017
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    05 Ekim 2017, Perşembe
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    Potada maçlar 15 ayrı salonda oynanacak

    Potada maçlar 15 ayrı salonda oynanacak

    'nde 2017-2018 sezonu maçları, 15 ayrı spor salonunda oynanacak.

    Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank'ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.

    Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu'nu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

    Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank, müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin 500 kapasiteli bu salonda çıkacak.

    ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU İKİNCİ SIRADA
    Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

    Fenerbahçe Doğuş'un hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 15 bin kişilik kapasiteye sahip.

    Trabzonspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak Hayri Gür Spor Salonu ile TOFAŞ'ın karşılaşmalarını oynayacağı TOFAŞ Spor Salonu ise 7 bin 500'er kişilik kapasiteleriyle üçüncü sırayı paylaşıyor.

    BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN, BJK AKATLAR SPOR SALONU'NDA
    Beşiktaş Sompo Japan maçlarını, BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapacak.

    Siyah-beyazlıların salonu, 3 bin 500 seyirci kapasitesine sahip.

    EN AZ KAPASİTE CEBECİ SPOR SALONU'NDA
    Yeni sezonda da en az kapasite Cebeci Spor Salonu'nda olacak.

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un maçlarına ev sahipliği yapacak salonun seyirci kapasitesi 1300 kişi.
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    SALONLAR VE KAPASİTELERİ

    Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:

    Takımlar Salon Kapasite
    Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank Sinan Erdem 16500
    Fenerbahçe Doğuş Ülker Spor ve Etkinlik 15000
    Trabzonspor Hayri Gür 7500
    TOFAŞ TOFAŞ 7500
    Gaziantep Basketbol Karataş Şahinbey 6500
    Pınar Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 5000
    Darüşşafaka Volkswagen Arena 5000
    Eskişehir Basket Anadolu Üniversitesi 5000
    Sakarya Büyükşehir Belediyespor Sakarya 5000
    Beşiktaş Sompo Japan BJK Akatlar 3500
    Demir İnşaat Büyükçekmece Gazanfer Bilge 3250
    Banvit Banvit Kara Ali Acar 3000
    Muratbey Uşak Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir 2000
    Yeşilgiresun Belediyespor Giresun 19 Eylül 1400
    İstanbul Büyükşehir Belediyespor Cebeci 1300
    1. 05 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:42
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