Potada maçlar 15 ayrı salonda oynanacak

Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank'ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu'nu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.

Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin 500 kapasiteli bu salonda çıkacak.



ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU İKİNCİ SIRADA

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.

Fenerbahçe Doğuş'un hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 15 bin kişilik kapasiteye sahip.

Trabzonspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak Hayri Gür Spor Salonu ile TOFAŞ'ın karşılaşmalarını oynayacağı TOFAŞ Spor Salonu ise 7 bin 500'er kişilik kapasiteleriyle üçüncü sırayı paylaşıyor.



BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN, BJK AKATLAR SPOR SALONU'NDA

Beşiktaş Sompo Japan maçlarını, BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapacak.

Siyah-beyazlıların salonu, 3 bin 500 seyirci kapasitesine sahip.



EN AZ KAPASİTE CEBECİ SPOR SALONU'NDA

Yeni sezonda da en az kapasite Cebeci Spor Salonu'nda olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un maçlarına ev sahipliği yapacak salonun seyirci kapasitesi 1300 kişi.

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SALONLAR VE KAPASİTELERİ

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle: