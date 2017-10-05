Potada maçlar 15 ayrı salonda oynanacak
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonu maçları, 15 ayrı spor salonunda oynanacak.
Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank'ın maçlarına ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon özelliği taşıyor.
Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu'nu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ve 2017 Dörtlü Final organizasyonlarına ev sahipliği yaptı.
Anadolu Efes ile Galatasaray Odeabank, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına da 16 bin 500 kapasiteli bu salonda çıkacak.
ÜLKER SPOR VE ETKİNLİK SALONU İKİNCİ SIRADA
Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta yer alıyor.
Fenerbahçe Doğuş'un hem Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi hem de THY Avrupa Ligi karşılaşmalarını oynayacağı salon 15 bin kişilik kapasiteye sahip.
Trabzonspor'un maçlarına ev sahipliği yapacak Hayri Gür Spor Salonu ile TOFAŞ'ın karşılaşmalarını oynayacağı TOFAŞ Spor Salonu ise 7 bin 500'er kişilik kapasiteleriyle üçüncü sırayı paylaşıyor.
BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN, BJK AKATLAR SPOR SALONU'NDA
Beşiktaş Sompo Japan maçlarını, BJK Akatlar Spor Salonu'nda yapacak.
Siyah-beyazlıların salonu, 3 bin 500 seyirci kapasitesine sahip.
EN AZ KAPASİTE CEBECİ SPOR SALONU'NDA
Yeni sezonda da en az kapasite Cebeci Spor Salonu'nda olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un maçlarına ev sahipliği yapacak salonun seyirci kapasitesi 1300 kişi.
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SALONLAR VE KAPASİTELERİ
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2017-2018 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle:
|Takımlar
|Salon
|Kapasite
|Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank
|Sinan Erdem
|16500
|Fenerbahçe Doğuş
|Ülker Spor ve Etkinlik
|15000
|Trabzonspor
|Hayri Gür
|7500
|TOFAŞ
|TOFAŞ
|7500
|Gaziantep Basketbol
|Karataş Şahinbey
|6500
|Pınar Karşıyaka
|Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka
|5000
|Darüşşafaka
|Volkswagen Arena
|5000
|Eskişehir Basket
|Anadolu Üniversitesi
|5000
|Sakarya Büyükşehir Belediyespor
|Sakarya
|5000
|Beşiktaş Sompo Japan
|BJK Akatlar
|3500
|Demir İnşaat Büyükçekmece
|Gazanfer Bilge
|3250
|Banvit
|Banvit Kara Ali Acar
|3000
|Muratbey Uşak
|Uşak Üniversitesi Şehit Ömer Halisdemir
|2000
|Yeşilgiresun Belediyespor
|Giresun 19 Eylül
|1400
|İstanbul Büyükşehir Belediyespor
|Cebeci
|1300
- 05 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:42
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'MESSİ' TADINDA ABDÜLKADİR
Toplam 5
Yorum
Tspor Abartıp şişirmeyin,kendini her yönüyle geliştirmeli,bir çok yetenekli gençler bu yüzden yok oluyor. 2 maçla yıldız olunmaz sonra söner gider
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İNGİLİZ DEVİ CENK TOSUN İÇİN GELİYOR
Toplam 14
Yorum
BJK'li Samp liginde gruptan çikamazsak satilsin. yoksa sezon sonuna kadar kalsa daha iyi.. Fiyat'i daha da artar. Yanliz her maç 11 oynamali..
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AYNI YILDIZA TALİP OLDULAR
Toplam 15
Yorum
FB>BJK ADAM YILLARDIR FENERLİYİM TÜRKİYEDE TEK FENERDE FORMA GİYERİM DİYOR SİZ NE DİYOSUNUZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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