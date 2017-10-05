''EN BÜYÜK RAKİBİMİZ F.BAHÇE''

Kumuşoğlu, yaptığı açıklamada, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yeni sezonu öncesi iyi bir kadro kurduklarını belirterek, "Fenerbahçe kadro olarak çok güçlü. Her ne kadar Bogdanovic ve Udoh'u kaybetseler de iyi oyuncular aldılar, oturmuş kadroları var. Anadolu Efes, Türkiye'ye basketbolu sevdiren bir takım. Artık kurum olmuş bir kulüp. Banvit, Galatasaray her zaman önemli rakipler. Güzel bir lig bizi bekliyor." dedi.

Takımın iskeletini fazla bozmadıklarını vurgulayan Kumuşoğlu, şunları söyledi:

"Yabancılardan Roll ile Thompson takımdan ayrıldı. Thompson'ı biz gönderdik. Yeni bir oyun kurucu aldık. Clark, Weems ve Strawberry takımda kaldı. Yerlilerin neredeyse tamamı kaldı. Şafak Edge bizden ayrıldı. Zaten o pozisyonda ihtiyacımız yoktu. Yerlilerden Can Maxim Mutaf ile Samet Geyik gibi yeni oyuncular geldi. Diebler gibi tecrübeli ve istediğimiz bir oyuncuyu transfer ettik. Zaman içinde takım da oturacak. Bu sezonki kadromuz geçen sezondan daha güçlü."

Geçen sezon final oynayan Beşiktaş Sompo Japan'ın önemli bir başarıya imza attığını kaydeden Kumuşoğlu, "Geçen sezon bütçemizle orantılı olarak, hem erkeklerde hem kadınlarda çok başarılı sezon geçirdik. Erkeklerde ligde final oynadık. Kadınlarda ise ilk dörde girdik. Bu sezon daha ümitliyiz. Özellikle erkeklerde takımı olduğu gibi koruduk. Yerli ve yabancı takviye yaptık. Çok başarılı başarılı sezon geçireceğimizi umuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon erkek takımın finale kadar yükselmesini bir başarı olarak değerlendiren Cihat Kumuşoğlu, "Geçen sezonki başarıyı bekliyordum. İlk dördün içinde olacağımıza her zaman inandım. Play-off eşleşmeleri de önemli. Orada da şansımız iyi oldu ve netice aldık." ifadelerini kullandı.

Geçen sezon yerli oyuncuların Beşiktaş Sompo Japan'da fazla şans bulduğuna dikkati çeken Kumuşoğlu, "Yerli oyuncularda Beşiktaş, milli takıma en fazla katkı veren kulüp oldu. Önümüzdeki dönemde daha fazlası olacak. Can Maxim ve Samet Geyik'in de milli takıma gitmesi konusunda en ufak şüphem yok." diye konuştu.



"UFUK HOCA İLE ÇALIŞTIĞIMIZ İÇİN ÇOK ŞANSLIYIZ"

Kumuşoğlu, erkek takımın başında bulunan başantrenör Ufuk Sarıca'nın hedefe odaklanan başarılı bir çalıştırıcı olduğunu dile getirdi.

Ufuk Sarıca'nın kendini ispatlamış bir isim olduğunu anlatan Kumuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye liginin en kariyerli hocalarından biri. Takımda ikinci yılı. Bir antrenör uzun süre çalışınca daha verimli oluyor. Mümkün olduğunca uzun süreli aynı takımda çalışmak lazım. Ufuk hoca, sporculuğundaki gibi kazanmaya odaklı, başarılı olmak en büyük arzusu. Çalışmalarında durmak bilmiyor. Son derece gayretli. Ufuk hocayla çalıştığımız için çok şanslıyız. Bence Türkiye'nin en büyük hocalarından biri. Türkiye'deki yabancı hocalardan bile iyi olduğuna inanıyorum."

Kumuşoğlu, taraftarların kendilerine geçen sezon büyük destek verdiğini hatırlatarak, "Canı gönülden maçlarımıza büyük katkı verdiler. Bazı maçlarda istenmeyen olaylar oldu. Bir daha olmamasını temenni ediyoruz. Maçların sonuna kadar sabır istiyoruz." diye konuştu.



"KADINLARDA DA ÇOK ÜMİTLİYİZ"

Kumuşoğlu, yeni sezon öncesi faaliyetlerine devam edip etmeyeceği konusunda soru işaretleri olan ancak kulüp yönetim kurulunun "devam" yönünde karar aldığı kadın basketbolunda da hedeflerinin büyük olduğunu söyledi.

Kadın basketbolunda yerli oyuncu kadrosunu koruduklarını vurgulayan Kumuşoğlu, "Kadın basketbolunu da çok önemsiyoruz. Altyapılarına büyük önem veriyoruz. 16 ve 18 yaş altı takımlarında Türkiye ikincisi oldu. Birçok oyuncu yukarı çıkacak. Kadın basketbolunda ilk dörde gireceğiz. Çok ümitliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kumuşoğlu, kadın basketbolunda yavaş yavaş yerli oyunculara dönmenin gerektiğini dile getirdi.



SALON KONUSU

Spor salonu konusunda çalışmaların ne aşamada olduğu sorusuna Kumuşoğlu, "Başkan Fikret Orman'ın en büyük hayali bulunduğumuz mekanı yenilemek. Projelerini çizdirdi. Heyecan verici, fantastik bir salon olacak. Bütün ümidimiz bir an önce yapılması ama süre vermek kolay değil." şeklinde cevap verdi.

Altyapı çalışmalarında da büyük ilerleme kaydettiklerini anlatan Kumuşoğlu, "NBA'den bir hocayla anlaştık. Altyapı antrenörlerimize onun verdiği bilgiler doğrultusunda antrenmanlar yaptıracağız. Genç çalıştırıcılarımızı yurt dışına gönderdik." şeklinde konuştu.