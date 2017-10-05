Açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki basketbolcu, sarı-kırmızılı ekipte kadronun geçen yıla oranla çok daha düşük bir bütçeyle oluşturulduğuna dikkati çekerek, "Bu sezon geçtiğimiz senelere benzemeyecek. Bu sene antrenöründen oyuncusuna herkesin ekstra sorumluluk alması ve taşın altına elini koyması gerekiyor." dedi.

Takımı başarılı noktalara taşımak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten tecrübeli oyuncu, "Burada her maçı kazanacağımızın sözünü veremem ama son topa kadar mücadele edeceğimizin sözünü verebilirim. Sorumluluk almak için geldim ve inşallah elimden gelenin en iyisini yapacağım. ULEB Avrupa Kupası'nda da yolumuza maç maç bakacağız. Sürpriz galibiyetler alarak hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





Yoğun bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve bu süreçte takımın birbirini tanıma fırsatı bulduğunu vurgulayan Mehmet, şunları kaydetti:

"Takıma dokuz tane yeni oyuncu geldi ve birbirimizi tanımaya yönelik maçlar yaptık. Takımın tam hazır olduğunu düşünmüyorum, biraz daha zamana ihtiyacımız var ve cumartesi de lig başlıyor. İyi bir başlangıç yapmamız lazım. Sezonun ilk 5 haftası bizim için çok zorlu bir fikstür. Bu yüzden iyi başlamak bize moral getirecek. Hazırlık döneminin çok çok iyi geçtiğimi söyleyemem. Birbirimizi tanıdığımız süreç iyiydi ama sonuç olarak iyi geçmedi. Lig, özellikle bu sene oldukça çekişmeli geçecek. Çok sert, çok heyecanlı bir lig olacağını düşünüyorum. Türkiye ligi bu sene Avrupa'nın en iyisi."

Ligde 7 Ekim Cumatesi günü Gaziantep Basketbol ile yapacakları maçla ilgili değerlendirmelerde bulunan Mehmet Yağmur, "Gaziantep Basketbol, geçen seneye göre daha iyi bir takım kurdu. Hocaları da çok başarılı. Tempolu bir basketbol oynuyorlar. Gerekli önlemleri alarak iyi bir sonuca ulaşacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.







PRELDZİC: "TAKIM KİMYASINI BİRLİKTE İNŞA EDİP, DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Sarı-kırmızılı erkek basketbol takımının tecrübeli oyuncusu Emir Preldzic, ekibe katılan yeni isimlerle daha iyi olacaklarına inandığını dile getirdi.

Preldzic, yeni oyuncularla adaptasyon sürecini aşmaya çalıştıklarını aktararak, "Çok yeni bir takımız. Çok fazla yeni oyuncumuz var. Biz de birlikte oynamaya birbirimizi öğrenmeye alışıyoruz. Başlangıçta biraz zor olacak ama her geçen gün daha iyi olacağız. Yeni arkadaşların yanı sıra Erman hocayla da ilk sezonumuz. Takım kimyasını birlikte inşa edip, daha iyi olacağız. Çok büyük bir takımız. Son topa kadar savaşıp, elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.



Ligin ilk haftasında Gaziantep Basketbol ile yapacakları maçın zor olacağını vurgulayan Preldzic, "Biraz farklı bir takım; sahaya geniş yayılıyorlar, onlarla hazırlık maçında oynamamız bizim için iyi oldu. Nasıl hazırlanacağımızı biliyoruz. Taraftarımızla birlikte olunca da mutlaka lige kazanarak başlamamız gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

ULEB Avrupa Kupası'nda yollarına adım adım bakacaklarını kaydeden 30 yaşındaki basketbolcu, "Özellikle evimizdeki maçları kazanmaya çalışacağız. İlk olarak birinci grubu geçtikten sonra sonuna kadar gidebileceğimizi düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.