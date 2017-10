Anadolu Efesli Ledo: "Kendime çok güveniyorum"

Geride kalan sezon formasını giydiği Yeşilgiresun Belediyespor'da 21,1 sayı ortalaması yakalayarak ligin sayı kralı olan Ricky Ledo, açıklamalarda bulundu.

Yeşilgiresun Belediyespor'da geçen yıl önemli bir sakatlık yaşamasına karşın, çok daha güçlü şekilde dönüş yaptığını hatırlatan 25 yaşındaki ABD'li oyuncu, "Bu yıl da sahada güçlü ve agresif olmak istiyorum. Kendime çok güveniyorum. THY Avrupa Ligi'nde ilk sezonum ancak bu organizasyonun en iyi oyun kurucularından biri olacağıma inanıyorum. Büyük heyecana sahne olacak bir sezon beni bekliyor." dedi.



"Başarılı olacağımıza inanıyorum"

Anadolu Efes'in kadrosuna dahil olarak Türkiye'nin en kuvvetli takımlarından birine geldiğini belirten Ledo, "Özellikle Türkiye'de başarılı olmak için çok büyük şansımız var. Tabii ki Fenerbahçe Doğuş, Darüşşafaka, Galatasaray Odeabank, Beşiktaş Sompo Japan gibi çok sayıda güçlü ekip yer alıyor. Yeni sezon öncesi çok heyecanlıyım ve başarılı olacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Lacivert-beyazlı ekibin takımda önemli bir değişime gitmesiyle ilgili olarak Ricky Ledo, "Takımda birçok yeni isim var ama birbirimize çabuk ısındık. Maçlar oynadıkça daha da kuvvetli bir takım kimyasına sahip olacağız. Önemli olan sahada yüzde yüzünüzü vermek, savunmada güçlü olmak ve bu sayede de başarılar elde etmek." ifadelerini kullandı.



"YOĞUN MAÇ TAKVİMİ BENCE DAHA İYİ"

Ricky Ledo, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nin sıkışık bir maç takviminde oynanacak olması konusunda, "THY Avrupa Ligi'nde güzel bir mücadele olacak. Yoğun maç takvimi bence oyuncular için daha iyi. Geçen sezon haftada 1 maç oynuyordum. Şimdi ise haftada 3 maça çıkılacak. Bu durum hem benim hem de takımın ritmini bulması için faydalı olacaktır. Bu anlamda THY Avrupa Ligi maçları öncesi de çok heyecanlıyım." dedi.

Anadolu Efes olarak iyi bir kadroları bulunduğunu dile getiren Ledo, "Öncelikle oynamamız gereken şekilde oynadığımızda, çıktığımız her maçı kazanabileceğimizi ve her organizasyonda kupa kazanabileceğimizi düşünüyoruz. Şu an THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in favorilerinden biri olarak gösterilmiyoruz ama doğru kimyayı bulabilirsek, herkesi şaşırtıp, kupayı da alabiliriz. Türkiye'de de hedef lig ve kupada şampiyonluk olacak." değerlendirmesinde bulundu.