 Potada büyük gün – Fotomaç – 04 Ekim 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Potada büyük gün

    Potada büyük gün

    F.Bahçe Doğuş ile Banvit, Cumhurbaşkanlığı Kupası için kozlarını paylaşacak. TRT Spor’dan yayınlanacak bu önemli karşılaşma saat 19.00’da başlayacak

    Basketbolda sezonun ilk önemli kupası bugün sahibini bulacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası için Fenerbahçe Doğuş ile Banvit karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maç TRT Spor'dan yayınlanacak.

    Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler 7. kez bu dev kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. TÜRKİYE Kupası'nı müzesine götüren Banvit ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesine çıkacak. 33.'sü oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en çok zafere ulaşan takım Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar, 10 kez zafere ulaşırken, Fenerbahçe 6, Galatasaray 2, Beşiktaş ise 1 kez bu kupayı müzesine götürdü.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:20
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Potada büyük gün haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.