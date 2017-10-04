Potada büyük gün
F.Bahçe Doğuş ile Banvit, Cumhurbaşkanlığı Kupası için kozlarını paylaşacak. TRT Spor’dan yayınlanacak bu önemli karşılaşma saat 19.00’da başlayacak
Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler 7. kez bu dev kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. TÜRKİYE Kupası'nı müzesine götüren Banvit ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesine çıkacak. 33.'sü oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en çok zafere ulaşan takım Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar, 10 kez zafere ulaşırken, Fenerbahçe 6, Galatasaray 2, Beşiktaş ise 1 kez bu kupayı müzesine götürdü.
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:20
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU BJK'liler Biz çorumluluları daha fazla ziyeret et Çorum güzeldir.Sana Beşiktaşımıza başarılar.Seni seviyoruz hemşerim.
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''HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK''
Toplam 4
Yorum
ÇORUMLU KARTAL Çorumlu olarak sen bizim gururumuzsun , seni seviyoruz fakat biraz daha gayret lütfen hem Beşiktaşımızı uçur hemde hemşerin olarak bizleri.
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CENGİZ ÜNDER ASLAN OLUYOR!..
Toplam 16
Yorum
7 Hafta oldu takımı yere göğe sığdıramadın Östersuts a elendiniz şimdi şampiyon oldun şampiyonlar liginde yarı finale çıkardın aç tavuk sendromu bu
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