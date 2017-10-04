Potada büyük gün

F.Bahçe Doğuş ile Banvit, Cumhurbaşkanlığı Kupası için kozlarını paylaşacak. TRT Spor’dan yayınlanacak bu önemli karşılaşma saat 19.00’da başlayacak

Basketbolda sezonun ilk önemli kupası bugün sahibini bulacak. Cumhurbaşkanlığı Kupası için Fenerbahçe Doğuş ile Banvit karşılaşacak. Ankara Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak maç TRT Spor'dan yayınlanacak.



Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon tamamlayan sarı-lacivertliler 7. kez bu dev kupayı kazanmak için sahaya çıkacak. TÜRKİYE Kupası'nı müzesine götüren Banvit ilk kez Cumhurbaşkanlığı Kupası mücadelesine çıkacak. 33.'sü oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda en çok zafere ulaşan takım Anadolu Efes oldu. Lacivert-beyazlılar, 10 kez zafere ulaşırken, Fenerbahçe 6, Galatasaray 2, Beşiktaş ise 1 kez bu kupayı müzesine götürdü.