 Karşıyaka’ya transfer şart – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    Karşıyaka’ya transfer şart

    Karşıyaka’ya transfer şart
    'ı eleyerek, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara adını yazdıran Pınar Karşıyaka'da söz hocanın... İzmir ekibinin başantrenörü Aleksandar Trifunovic, takımın daha iyi olacağını belirtip, "Bir oyuncuya daha ihtiyacımız var" dedi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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