Karşıyaka’ya transfer şart
- 04 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:19
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FENERBAHÇE'DEN BELGELİ AÇIKLAMA!
Toplam 13
Yorum
KARA KARTAL YEDİGİN HAKLARDA BOĞULACAKSIN FENERBAHÇE
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DEVLER LİGİ'NE İKİ TAKIM!
Toplam 8
Yorum
GS Bu hasetlik nedir, arkdas, adamlar calisiyr, hakediyor, cokda iyi is yaptilar, Gs; Fb yillardan beri hakkiylami smpiyn oldu saniyrsun?
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1 TAŞLA 3 KUŞ!
Toplam 14
Yorum
avrupafatıhı12 bu stadyumumuzun fuul oldugunu ne zman gorecezz bence yonetım gelmeyenlerın bıletlerını ıptaletsın .DAH STADIMIZI GÖRMEYENLER VAR MERSİİ
Karşıyaka’ya transfer şart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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