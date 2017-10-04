 İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipler – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipler

    İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipler
    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan 4 Türk takımının rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin yer aldığı gruplar ve rakipleri:

    A GRUBU: P.Karşıyaka, Monaco, Enisey, Murcia, Holon, Oldenburg, Juventus Utena, Sassari.
    B GRUBU: Chalon, Gaziantep, Tenerife, Ludwigsburg, PAOK, Ventspils, d'Orlando, Neptunas.
    C GRUBU: Banvit, Strasbourg, Estudiantes, Radom, Bayreuth, AEK, Olimpija, Venezia.
    D GRUBU: Nanterre, Beşiktaş Sompo Japan, Zielona, Bonn, Oostende, Aris, Avellino, Nymburk.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:23
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