İşte Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipler

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan 4 Türk takımının rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin yer aldığı gruplar ve rakipleri:



A GRUBU: P.Karşıyaka, Monaco, Enisey, Murcia, Holon, Oldenburg, Juventus Utena, Sassari.

B GRUBU: Chalon, Gaziantep, Tenerife, Ludwigsburg, PAOK, Ventspils, d'Orlando, Neptunas.

C GRUBU: Banvit, Strasbourg, Estudiantes, Radom, Bayreuth, AEK, Olimpija, Venezia.

D GRUBU: Nanterre, Beşiktaş Sompo Japan, Zielona, Bonn, Oostende, Aris, Avellino, Nymburk.