 FIBA Erkekler Avrupa Kupası – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    FIBA Erkekler Avrupa Kupası

    FIBA Erkekler Avrupa Kupası

    , FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. ön eleme turu ilk maçında ağırladığı Ukrayna ekibi Khimik'e 90-89 mağlup oldu.

    Karşılaşmaya etkili başlayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İlkan Karaman ve Thompson'un sayılarıyla 2. dakikada 5-0'lık üstünlük sağladı. Colter, Sydorov ve Pavlov ile arka arkaya basketler bulan Khimik, 5. dakikada skoru lehine çevirdi: 7-8. Ev sahibi takım, kalan bölümde İlkan Karaman, Mert Çevik ve Bircevic ile sayılar bulsa da Khimik, özellikle Colter'in skorer oyunuyla farkı açtı ve ilk periyodu 24-14 önde tamamladı.

    İkinci çeyrekte Khimik, Antypov, Pavlov, Sydorov ve Arians'ın sayılarıyla 13. dakikada farkı 16 sayıya çıkardı: 18-34. Ardından 15-2'lik seri yakalayan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Uğur Dokuyan'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle 17. dakikada farkı 3 sayıya indirdi: 33-36. Kalan bölümde Arians, Colter, Pavlov ve Antypov'un sayılarıyla 11-0'lık seri yapan Khimik, soyunma odasına 47-33 üstün gitti.

    İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bircevic, Buva, Dulkys ve Thompson'un sayılarıyla 24. dakikada farkı tek haneli sayılara düşürdü: 45-54. Yaptığı etkili savunma ile rakibinin kolay sayı bulmasına izin vermeyen ev sahibi ekip, Thompson'un serbest atıştan bulduğu sayılarla 27. dakikada farkı 5 sayıya indirdi: 54-59. Khimik'in Colter ve Antypov ile bulduğu sayılara İlkan Karaman ve Thompson ile cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediyespor, final periyoduna 64-60 geride girdi.

    Son periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Khimik, Malchevskyi'nin üst üste kazandırdığı sayılarla 33. dakikada farkı 13 sayıya çıkardı: 62-75. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, İlkan Karaman, Bircevic ve Klobucar'ın üst üste kaydettiği sayılarla 9-0'lık seri yakalayarak son dakika içinde farkı 2 sayıya indirdi: 83-85. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, son anlarda üç sayı çizgisinin gerisinden 2 isabet bulmasına rağmen karşılaşmadan 90-89 mağlup ayrıldı.

    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 20:18
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