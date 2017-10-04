Basketbol Süper Ligi'ne isim sponsoru olan Tahincioğlu, bu hafta başlayacak olan yeni sezon için reklam filmi hazırladı. 'Bu Oyunda Sınır Yok' teması ile Palladium Tower'un terasına kurulan basketbol sahasında çekilen reklam filminde Türkiye'de ilk defa Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 farklı takımdan oyuncular bir araya geldi.