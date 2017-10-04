 Bu oyunda sınır yok – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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HEPSİ
    04 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Bu oyunda sınır yok

    Bu oyunda sınır yok
    Basketbol Süper Ligi'ne isim sponsoru olan Tahincioğlu, bu hafta başlayacak olan yeni sezon için reklam filmi hazırladı. 'Bu Oyunda Sınır Yok' teması ile Palladium Tower'un terasına kurulan basketbol sahasında çekilen reklam filminde Türkiye'de ilk defa Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden 16 farklı takımdan oyuncular bir araya geldi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:21
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