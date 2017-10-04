 Beşiktaş’a kötü haber – Fotomaç – 04 Ekim 2017
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    04 Ekim 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş’a kötü haber

    Beşiktaş’a kötü haber
    Geçen yılın lig finalisti Beşiktaş Sompo Japan'a yeni sezon öncesi kötü haber geldi. Siyahbeyazlıların ABD'li oyuncusu Clark'ın sağ ayak bileğinde bağ yaralanması tespit edildi. Yıldız basketbolcunun 3 hafta parkelerden uzak kalacağı belirtildi.
    1. 04 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:15
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