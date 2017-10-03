 Tofaş’tan müthiş açılış – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    Tofaş’tan müthiş açılış

    Tofaş’tan müthiş açılış
    TOFAŞ , yeni sezon öncesi görkemli bir açılışa imza attı. Tofaş Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyona dünyaca ünlü basketbol gösteri grubu Harlem Wizards da katıldı. Geçtiğimiz yılı başarıyla tamamlayan ve bu sezon Türkiye'yi EuroCup'ta temsil edecek olan Tofaş, müthiş bir açılış gerçekleştirdi. Törende bir konuşma yapan Tofaş Başkanı Cengiz Eroldu, "Bursa'yı bir basketbol kenti haline getirmeyi arzuluyoruz. Başarılı bir sezon geçireceğimize inanıyorum" diye konuştu.
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:24
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