 SİNAN GÜLER'İN FENERBAHÇE HEYECANI – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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HEPSİ
    03 Ekim 2017, Salı
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    SİNAN GÜLER'İN FENERBAHÇE HEYECANI

    SİNAN GÜLER'İN FENERBAHÇE HEYECANI
    Takımın yeni transferi Sinan Güler geçen sezon yakalanan başarıya ulaşmak istediklerini aktardı. Sinan, şunları kaydetti: "Euroleague şampiyonluğunu kazanmış bir takımın tekrar bu başarıya ulaşması için mücadele edeceğim. Taraftarın önüne çıkmak için heyecanlanıyorum."
    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:32
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