SİNAN GÜLER'İN FENERBAHÇE HEYECANI

Takımın yeni transferi Sinan Güler geçen sezon yakalanan başarıya ulaşmak istediklerini aktardı. Sinan, şunları kaydetti: "Euroleague şampiyonluğunu kazanmış bir takımın tekrar bu başarıya ulaşması için mücadele edeceğim. Taraftarın önüne çıkmak için heyecanlanıyorum."