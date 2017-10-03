OBRA FINAL-FOUR'U İŞARET ETTİ

Basketbol takımının başantrenörü, hedeflerinin bu sezon da THY Euroleague’de dörtlü final olduğunu kaydetti ve ekledi: “Planlarımız hazır. Sürekli savaşacağız”

EuroLeague ve Türkiye Ligi şampiyonu Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplu fotoğraf çekiminin ardından soruları yanıtlayan takımın başantrenörü Zeljko Obradovic, Euroleague'nde bu sezon da hedeflerinin Dörtlü Final oynamak olduğunu söyledi.



AKILLI İNSANLAR

"Bizim planımız hazır. Zorlu bir süreç olacak bu sezon. Rakipler, son Avrupa şampiyonuna karşı daha farklı oynayacaktır. Bu da işimizi zorlaştıracak" ifadesini kullanan Sırp hoca, "Bu takım, herkesle mücadele edecek şekilde sezona hazırlandı. Gittiğimiz her yerde savaşacağız" diyerek devam etti. Usta çalıştırıcı, oyuncularını da överek "Onlar çok akıllılar insanlar. Kadromuzun ve kalitemizin farkındalar" şeklinde konuştu.



'İYİ OYUNCULAR ALDIK'

Sarı-lacivertlilerin başantrenörü, takımdan ayrılan Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh'a teşekkür ederken bu isimlerin yerine de iyi oyuncular aldıklarını dile getirdi.



'BU BAŞARILAR 20 YILLIK YATIRIMIN SONUCU'

F.Bahçe Asbaşkanı Ozan Balaban ise tesislerin, başarıların ve takımın 20 yıllık bir yatırımın sonucu olduğunun altını çizdi. Sarı-lacivertli yönetici, "Bu seneki beklentimiz yarıştığımız her kupada şampiyonluk. Bunu yapacak gücümüz de var" dedi. Balaban, destekleri için taraftarlara da teşekkür etti.