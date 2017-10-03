OBRA FINAL-FOUR'U İŞARET ETTİ
Basketbol takımının başantrenörü, hedeflerinin bu sezon da THY Euroleague’de dörtlü final olduğunu kaydetti ve ekledi: “Planlarımız hazır. Sürekli savaşacağız”
AKILLI İNSANLAR
"Bizim planımız hazır. Zorlu bir süreç olacak bu sezon. Rakipler, son Avrupa şampiyonuna karşı daha farklı oynayacaktır. Bu da işimizi zorlaştıracak" ifadesini kullanan Sırp hoca, "Bu takım, herkesle mücadele edecek şekilde sezona hazırlandı. Gittiğimiz her yerde savaşacağız" diyerek devam etti. Usta çalıştırıcı, oyuncularını da överek "Onlar çok akıllılar insanlar. Kadromuzun ve kalitemizin farkındalar" şeklinde konuştu.
'İYİ OYUNCULAR ALDIK'
Sarı-lacivertlilerin başantrenörü, takımdan ayrılan Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh'a teşekkür ederken bu isimlerin yerine de iyi oyuncular aldıklarını dile getirdi.
'BU BAŞARILAR 20 YILLIK YATIRIMIN SONUCU'
F.Bahçe Asbaşkanı Ozan Balaban ise tesislerin, başarıların ve takımın 20 yıllık bir yatırımın sonucu olduğunun altını çizdi. Sarı-lacivertli yönetici, "Bu seneki beklentimiz yarıştığımız her kupada şampiyonluk. Bunu yapacak gücümüz de var" dedi. Balaban, destekleri için taraftarlara da teşekkür etti.
- 03 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 01:30
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AY YILDIZLILAR'DAN TARİHİ FARK
Toplam 3
Yorum
Aslan İnşallah dünya şampiyonu da olursunuz kardeşlerim.
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HOCAMIZIN SÖZÜ BİZİM SÖZÜMÜZ
Toplam 15
Yorum
POYRAZ Biz bu masalı çok dinledik ne yazıkki sen H.Ali,RVP,İ.Köybaşı,Solgado,Şener ve daha niceleri Aziz in iş bilmemesi yüzünden bu formayı giyiyo
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BEŞİKTAŞ, HÜCUMDA ESKİSİ GİBİ DEĞİL
Toplam 12
Yorum
osman1903 negradoya pas gelmiyorki atsın. herkes kendi arkadaşına oynuyor. beşiktaşımda gruplaşmalar oluşmuş. aile ortamı arkadaşlık ortamı kaybolmuş
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