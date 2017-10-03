 FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk ekibi – Fotomaç – 03 Ekim 2017
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    03 Ekim 2017, Salı
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    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk ekibi

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 4 Türk ekibi

    FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2017-2018 sezonunda 4 Türk basketbol takımı yer alacak.

    Banvit, Beşiktaş Sompo Japan ve Gaziantep Basketbol'un doğrudan gruplarda yer aldığı FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, ön eleme turunu geçen Pınar Karşıyaka da mücadele edecek.

    Banvit'in C Grubu'nda, Beşiktaş Sompo Japan'ın D Grubu'nda ve Gaziantep Basketbol'un ise B Grubu'nda yer aldığı Şampiyonlar Ligi'nde, 3. ön eleme turunda Macar ekibi Alba Fehervar'ı saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, 4. Türk temsilcisi oldu.

    Yeşil-kırmızılı ekip, geçen sezon çeyrek finalde veda ettiği organizasyonun ilk turunda A Grubu'nda yer aldı.

    Pınar Karşıyaka'nın grubunda Monaco (Fransa), Hapoel Holon (İsrail), Murcia (İspanya), Enisey (Rusya), Dinamo Sassari (İtalya) ve EWE Baskets (Almanya) ile Juventus Utena (Litvanya) takımları bulunuyor.

    Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında 11 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Dinamo Sassari ile karşılaşacak.


    1. 03 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:25
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